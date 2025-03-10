В России в 2024 году доходы обеспеченных россиян росли быстрее, чем малообеспеченных

В конце 2024 года доходы у обеспеченных россиян росли быстрее, чем малообеспеченных. Это следует из данных Росстата.

Как сообщают «Ведомости», средства 10% наиболее богатых граждан (последняя, десятая децильная группа) в реальном выражении, т.е. с поправкой на инфляцию, выросли в IV квартале 2024 года на 10% - в среднем они составили 240519 рублей в месяц. Ежемесячные среднедушевые доходы 10% наименее обеспеченных россиян (первая децильная группа) выросли на 6,5% - до 14479 рублей.

Похожая тенденция отмечалась и в IV квартале 2023 года. Тогда богатые россияне увеличили доходы больше, чем малообеспеченные, - на 7,9% по сравнению с 5,8%.

Среднедушевые денежные доходы всего населения в реальном выражении выросли на 8,9% за 2024 год - до 77679 рублей в месяц. Ниже этого значения оказался заработок первых семи децильных групп. У россиян, которых можно отнести к среднему классу (седьмая, восьмая и девятая децильные группы), реальные доходы выросли на 8,5%, 8,8% и 9,2% год к году соответственно и находились в диапазоне от 77538 до 130302 рублей.

В последнем квартале 2024 года доходы 10% наиболее обеспеченных россиян были в 16,6 раза больше, чем у 10% наименее обеспеченных, следует из оперативных данных. Разрыв увеличился относительно аналогичного периода 2023 года, когда он составлял 16,07 раза.

Распределение общего объёма денежных поступлений почти не изменилось. В IV квартале доля доходов, которая приходится на наиболее богатых россиян, составила 31% (за аналогичный период прошлого года - 30,6%). Для граждан, которых можно отнести к среднему классу, показатель совокупно составил 39,3% (как и в IV квартале 2023 года). На наиболее бедных пришлась такая же доля доходов, что и в 2023 году, - 1,9% от населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2024 году, по данным Росстата, составила 87952 рубля, что на 18,3% выше, чем годом ранее. При этом в декабре номинальная зарплата превысила 128000 рублей, увеличившись на 21,6% год к году.