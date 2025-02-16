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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.25 12:00

В России в 2024 году резко выросло число соискателей предпенсионного и пенсионного возраста

По данным hh.ru, количество резюме граждан 51–60 лет выросло в прошлом году на 13%, людей старше 61 года — на 25%. В первой категории на рынок труда вышли 2,9 млн россиян, во второй – 500 тысяч человек.

Как пишут «Известия», одна из причин повышения активности возобновление с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, объяснила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Мера также сподвигла выйти из тени граждан, которые в последние годы работали неофициально, чтобы получать пенсию как у незанятых пенсионеров.

В целом же основная причина выходить на работу у пожилых граждан — желание обеспечить себе привычный уровень жизни, считает ведущий аналитик «Freedom Finance Global» Наталья Мильчакова. Средняя пенсия в РФ в 2024 году составила 24 тысячи в месяц, а инфляция достигла 9,5%. При этом продукты, товары и услуги из потребительской корзины пенсионеров дорожают опережающими инфляцию темпами, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Рынок труда позитивно воспринял рост активности пенсионеров, отметили в hh.ru. Спрос на специалистов старшего возраста в 2024 году увеличился вдвое — больше, чем во всех остальных возрастных группах. Специалисты уверены, что востребованность пенсионеров среди работодателей будет расти и дальше. По статистике hh.ru, в прошлом году пожилых соискателей чаще всего приглашали на вакансии в сферах безопасности, сельского хозяйства и производства, а также в качестве домашнего и обслуживающего персонала.

Что касается зарплат, запросы у россиян пенсионного возраста ниже средних по стране: женщины ожидают в среднем 50 тысяч рублей, а мужчины — 80 тысяч. Небольшие по рыночным меркам зарплатные ожидания позволяют пенсионерам быть конкурентоспособнее на рынке труда с более молодыми соискателями при наличии серьёзного стажа, отметила Наталья Мильчакова.

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