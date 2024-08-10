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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.24 18:00

В России в два раза вырос спрос на нянь для кошек

8 августа по всему миру отмечали День кошек. Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, тоже не остались в стороне и решили выяснить, как в стране меняется спрос на разнообразных специалистов по работе с шерстяными – от котонянь до ветеринаров, специализирующихся на кошачьих.

За январь-август 2024 года в России было открыто более 500 вакансий, которые так или иначе предполагают работу с кошками и котами. Чаще всего это ветеринары и грумеры, а также специалисты по уходу за питомцами – котоняни, котоситтеры и работники отелей для кошек. Под котонянями и котоситтерами чаще всего подразумеваются сотрудники, которые смогут брать котиков к себе домой на передержку либо будут навещать питомцев в отсутствие владельцев. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на различных специалистов по работе с котами вырос на 39%, а по сравнению с 2022 годом – на 57%.

Особенно ощутим рост спроса на котонянь и специалистов по уходу за мурчащими питомцами: в январе-августе 2024 года в России было открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период как 2023-го , так и 2022 года.

Медиана заработной платы, которую предлагают котоситтерам, а также сотрудникам кошачьих отелей, сегодня составляет 38 тыс. руб., год назад – 30 тыс. руб. Отметим, что чаще всего оплата зависит от объема работы и количества заказов. Ключевое требование в вакансиях для котонянь – любовь к котикам, а также ответственность и опыт содержания кошек. На рабочем месте такому сотруднику предстоит заботиться о котах и кошках, обеспечивать надлежащий уход за ними, а также играть и кормить в соответствии с рекомендациями владельцев и отправлять фото- и видеоотчеты.

Не только кошки!

Интересно, что досги или догситтеры (няни для собак) тоже все больше пользуются спросом у россиян. Так, с начала года нянь для собак искали более 800 раз, что на 64% больше, чем в 2023 году. Интересно, что жители СЗФО оказались большими ценителями собак, чем кошек. Так, в регионах СЗФО было размещено более сотни вакансий для догситтеров, что в несколько раз превышает число вакансий для котоситтеров.

Вакансии для «профессиональных кошатников», на которые можно откликнуться прямо сейчас:

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