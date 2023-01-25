В России в этом году хотят провести подчищающую иммунизацию против кори

С 3 апреля по 31 декабря на территории России необходимо провести подчищающую иммунизацию против кори, которая затронет тех, кто ранее не был привит от заболевания, не болел им или не имеет справки о пройденной вакцинации. Такой проект постановления Роспотребнадзора опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К этой мере предлагается прибегнуть для создания устойчивого коллективного иммунитета к кори в стране. Отмечается, что мероприятия затронут в том числе трудовых мигрантов.

«В срок с 03.04.2023 по 31.12.2023 (обеспечить) проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее», — говорится в документе.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют своевременно провести иммунизацию населения против дифтерии в соответствии с утвержденным Минздравом Национальным календарем профилактических прививок.

Как пишет «ПГ», согласно проекту постановления Роспотребнадзора, в срок до 20 апреля высшие должностные лица субъектов РФ должны будут рассмотреть на заседаниях санитарно-эпидемиологических комиссий вопросы организации вакцинопрофилактики населения и достижения охвата прививками против дифтерии не менее 95 процентов населения во всех возрастных группах.

При этом, как указано в документе, особое внимание должны будут обратить на вакцинацию кочующего населения, вынужденных переселенцев, мигрантов и граждан, работающих вахтовым методом.

Фото: https://gov-murman.ru