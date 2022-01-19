В России возобновились продажи туров по программе туристического кешбэка. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле можно с момента старта программы 18 января и до 12 апреля включительно, а отправиться в путешествие – вплоть до 30 апреля. Особый вид отдыха, который сейчас набирает популярность, – это круизы. В них можно будет отправиться с кешбэком с момента начала навигации и до конца мая.

В программе, напомним, участвуют все регионы России без ограничений. Для туристов подготовлено более 2 млн разнообразных и интересных предложений. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых, включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами. И, конечно, в этот период можно отправляться в культурно-познавательные поездки по всей стране.

Выбрать подходящее предложение можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров программы. Главное – убедиться, что тур участвует в программе.

Базовые условия остаются прежними. Поездка оплачивается онлайн карточкой Мир, и на эту же карточку автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимум – 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено. Важный момент – в программе участвуют поездки от двух ночей. Это значит, что с кешбэком можно отправиться как в короткие поездки на выходные, что очень удобно, так и в длинные путешествия.

Внимание туристов обращают на безопасность поездок. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому туристам и туристическому бизнесу необходимо соблюдать все меры предосторожности.

«Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка – беспрецедентная мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей», – отметила Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области.