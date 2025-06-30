В России возрождается учёт технического состояния жилья

Законом в Жилищный кодекс вводится положение о государственном учёте жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах. Под этим подразумевается деятельность по обработке, хранению и предоставлению информации о недвижимости. Это позволит вести мониторинг состояния зданий.

Как сообщает «Российская газета», без реального понимания технического состояния многоквартирных домов практически невозможно планировать работы по текущему и капитальному ремонту, организовывать нормальное взаимодействие с управляющей компанией, отмечает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По её совам, сплошной технический учёт и сплошная техническая инвентаризация в России фактически закончилась в 2013 году.

«Остался кадастровый паспорт здания, который можно сравнить с паспортом человека - он просто подтверждает, что человек есть. А вот технический паспорт - его можно сравнить с медицинской картой, которая отражает некоторые болезни человека, улучшение или ухудшение его состояния - у нас отсутствует», - приводит слова Разворотневой газета.

Некоторые регионы, несмотря на такие изменения в законодательстве, сохранили Бюро технической инвентаризации (БТИ), которые так или иначе хранили сведения о техническом состоянии домов, отмечает депутат. Но таких регионов всего 26.

По новому закону для большинства регионов будет действовать облегченная схема - электронные паспорта домов, форму которых разработает Минстрой, должны заполнять управляющие компании, но в них также будут аккумулироваться в рамках системы ГИС ЖКХ сведения из других источников: Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), Росреестра, сведения от ресурсников, от фонда капремонта и т д.

Новый закон может существенно изменить порядок капитального ремонта домов. В большинстве регионов очередь на капремонт составляли, исходя из нормативных сроков эксплуатации того или иного элемента дома. Предполагается, что в будущем очереди можно будет пересматривать, ориентируясь на реальное техническое состояние того или иного дома.