В России вступил в силу приказ министра здравоохранения, утверждающий новый стандарт диагностики и лечения гриппа у взрослых

Документ появился на портале официального опубликования правовых актов 21 января. Что изменилось и как это скажется на пациентах, рассказывает «Парламентская газета».

Новый документ, как и ранее действовавший «Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе средней степени тяжести», регламентирует вид медицинской помощи, условия её оказания, форму и прочие аспекты.

Одно из основных отличий — средние сроки лечения. Если в старом стандарте на него отпускалось 15 дней, то в новом — девять. А вот список лабораторных исследований, которые могут назначить пациенту, наоборот, существенно вырос: с 16 позиций до 27.

Среди них, например, появились взятие мазков на человеческие коронавирусы (их, напомним, существует несколько), а также коагулограмма — анализ свертываемости крови. Инструментальные методы исследования, включавшие прежде флюорографию, рентген носовых пазух и электрокардиограмму, пополнились пульсоксиметрией для определения концентрации кислорода в крови, рентгеном органов грудной клетки и спинномозговой пункцией.

Изменились также список врачей, приём у которых предполагает постановка диагноза, а также рекомендованные медицинские препараты. Из списка врачей убрали эндокринолога и офтальмолога, но зато добавили акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога. Список препаратов сократился более радикально: с более чем 50 до 39 позиций. Так, из него исключили психостимуляторы и ноотропные препараты, антидоты, антигистаминные препараты для наружного применения и гемостатики для улучшения свертываемости крови. Из числа новых лекарств, которых в прежней редакции не было, — «Умифеновир», ранее известный под торговой маркой «Арбидол», противовирусный «Риамиловир», отхаркивающее «Гвайфенезин+», капли для носа «Нафазолин».

Как пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» медицинский юрист, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, стандарты лечения тех или иных заболеваний необходимы прежде всего самим врачам и медицинским организациям для того, чтобы у них была возможность держать под контролем имеющиеся ресурсы: реагенты, медикаменты, расходники и оборудование, вести их учет и своевременно пополнять.

«Что касается сокращения списка препаратов, то тут следует помнить, что медицинские стандарты всегда жестко привязаны к клиническим рекомендациям, — пояснил собеседник издания. — А рекомендации, в свою очередь, составляются экспертным сообществом на основе наиболее актуальных исследований и наблюдений.

Соответственно, если какой-то препарат в рекомендации не попал — значит, он был признан неэффективным или менее эффективным по сравнению с более доступными и распространенными аналогами. Так что тут нужно прежде всего смотреть, соответствует новый стандарт клиническим рекомендациям или нет».

То же самое, по словам эксперта, касается и списка врачей для первичного приёма.

«Акушер-гинеколог, безусловно, необходим, так как грипп во время беременности может вызвать крайне тяжёлые осложнения — если помните, некоторые штаммы вроде птичьего или свиного гриппа в свое время доводили беременных женщин вплоть до летального исхода, — подчеркнул Алексей Старченко. — Введение пульмонолога тоже представляется оправданным, так как грипп представляет собой инфекционное заболевание, затрагивающее в основном легкие».

Приказ вступил в силу со дня официального опубликования. Отметим, что работа над новыми стандартами лечения гриппа ведётся уже достаточно давно. Так, еще в октябре 2025 года Минздрав обновил соответствующие клинические рекомендации для взрослых: добавил в них вирус типа D в дополнение к имевшимся А, В и С, расширил блок первичных и вторичных осложнений, добавил некоторые новые лекарственные препараты. А до этого в августе редакции подверглись клинические рекомендации по лечению гриппа у детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/