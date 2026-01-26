По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.26 16:00

В России вступил в силу приказ министра здравоохранения, утверждающий новый стандарт диагностики и лечения гриппа у взрослых

Документ появился на портале официального опубликования правовых актов 21 января. Что изменилось и как это скажется на пациентах, рассказывает «Парламентская газета».

Новый документ, как и ранее действовавший «Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе средней степени тяжести», регламентирует вид медицинской помощи, условия её оказания, форму и прочие аспекты.

Одно из основных отличий — средние сроки лечения. Если в старом стандарте на него отпускалось 15 дней, то в новом — девять. А вот список лабораторных исследований, которые могут назначить пациенту, наоборот, существенно вырос: с 16 позиций до 27. 

Среди них, например, появились взятие мазков на человеческие коронавирусы (их, напомним, существует несколько), а также коагулограмма — анализ свертываемости крови. Инструментальные методы исследования, включавшие прежде флюорографию, рентген носовых пазух и электрокардиограмму, пополнились пульсоксиметрией для определения концентрации кислорода в крови, рентгеном органов грудной клетки и спинномозговой пункцией.

Изменились также список врачей, приём у которых предполагает постановка диагноза, а также рекомендованные медицинские препараты. Из списка врачей убрали эндокринолога и офтальмолога, но зато добавили акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога. Список препаратов сократился более радикально: с более чем 50 до 39 позиций. Так, из него исключили психостимуляторы и ноотропные препараты, антидоты, антигистаминные препараты для наружного применения и гемостатики для улучшения свертываемости крови. Из числа новых лекарств, которых в прежней редакции не было, — «Умифеновир», ранее известный под торговой маркой «Арбидол», противовирусный «Риамиловир», отхаркивающее «Гвайфенезин+», капли для носа «Нафазолин».

Как пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» медицинский юрист, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, стандарты лечения тех или иных заболеваний необходимы прежде всего самим врачам и медицинским организациям для того, чтобы у них была возможность держать под контролем имеющиеся ресурсы: реагенты, медикаменты, расходники и оборудование, вести их учет и своевременно пополнять.

«Что касается сокращения списка препаратов, то тут следует помнить, что медицинские стандарты всегда жестко привязаны к клиническим рекомендациям, — пояснил собеседник издания. — А рекомендации, в свою очередь, составляются экспертным сообществом на основе наиболее актуальных исследований и наблюдений.

Соответственно, если какой-то препарат в рекомендации не попал — значит, он был признан неэффективным или менее эффективным по сравнению с более доступными и распространенными аналогами. Так что тут нужно прежде всего смотреть, соответствует новый стандарт клиническим рекомендациям или нет».

То же самое, по словам эксперта, касается и списка врачей для первичного приёма.

«Акушер-гинеколог, безусловно, необходим, так как грипп во время беременности может вызвать крайне тяжёлые осложнения — если помните, некоторые штаммы вроде птичьего или свиного гриппа в свое время доводили беременных женщин вплоть до летального исхода, — подчеркнул Алексей Старченко. — Введение пульмонолога тоже представляется оправданным, так как грипп представляет собой инфекционное заболевание, затрагивающее в основном легкие».

Приказ вступил в силу со дня официального опубликования. Отметим, что работа над новыми стандартами лечения гриппа ведётся уже достаточно давно. Так, еще в октябре 2025 года Минздрав обновил соответствующие клинические рекомендации для взрослых: добавил в них вирус типа D в дополнение к имевшимся А, В и С, расширил блок первичных и вторичных осложнений, добавил некоторые новые лекарственные препараты. А до этого в августе редакции подверглись клинические рекомендации по лечению гриппа у детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: больше всего в декабре и в целом за прошлый год в Мурманской области подорожали услуги-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,23 рубля, доллар вырос почти на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее суток-PRO ЖКХ (18+)Ольга Вовк: в Мурманске нет возможности «передать» часть энергии в районы, где существует дефицит-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»