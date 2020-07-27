Мурманская область. Арктика (16+)27.07.20 10:15
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
В России с понедельника, 27 июля, вводится уголовная ответственность за проведение технического осмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Теперь за нелегальный техосмотр можно будет получить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Также предусмотрен штраф в размере заработной платы осужденного за два года.
Нематериальные виды наказания: до 480 часов обязательных работ, арест до шести месяцев.
Эти меры нацелены на то, чтобы оказываемые автовладельцам услуги по техосмотру машин отвечали стандартам качества и безопасности.
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