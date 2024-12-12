В России выберут самую красивую ёлку
Общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», станут участниками праздничного конкурса «Ёлки России».
В нём примут участие украшения для ёлок, созданные мастерами и ремесленниками, чьи изделия отражают уникальную культуру регионов.
Открытое онлайн-голосование пройдёт с 9 по 11 января в группе федерального проекта «ГородаМеняютсяДляНас» социальной сети «ВКонтакте».
Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Fashion Hub» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.
Фото: https://vk.com/clubfkgs?z=photo-224717408_457240685%2Falbum-224717408_00%2Frev