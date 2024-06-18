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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.24 12:00

В России за год спрос на медработников вырос на 17%

В мае в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 17% и превысило 45 тысяч предложений о работе. Если в целом посмотреть на период с января по май и сравнить с прошлым годом, то рост количества вакансий составил 20%. Ярче всего за первые пять месяцев проявилась нехватка лаборантов (+69% вакансий год к году), специалистов по сертификации (+48%) и ассистентов врачей (+38%).

Ко дню медицинского работника, который отмечался 16 июня,  эксперты hh.ru проанализировали вакансии в области медицины и фармацевтики. Аналитики выяснили, кто пользуется наибольшим спросом, как поменялась зарплата у медицинских специалистов, а также какие кадровые проблемы испытывают медицинские организации.

В мае в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 17% и превысило 45 тысяч предложений о работе. Если в целом посмотреть на период с января по май и сравнить с прошлым годом, то рост количества вакансий составил 20%. Ярче всего за первые пять месяцев проявилась нехватка лаборантов (+69% вакансий год к году), специалистов по сертификации (+48%) и ассистентов врачей (+38%).

Серьёзнее всего выросла предлагаемая зарплата у специалистов по сертификации – на 23%, и составила 63300 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли медицинские представители и лаборанты (+20%, 87600 рублей и 50700 рублей, соответственно), а также научные специалисты и врачи (+19%, 57700 рублей и 81900 рублей, соответственно).

Специализация

Медиана зарплат

 в янв.-май 24 г.

Динамика

 зарплаты

Специалист по сертификации

63 300,00 ₽

+23%

Медицинский представитель

87 600,00 ₽

+20%

Лаборант

50 700,00 ₽

+20%

Научный специалист, исследователь

57 700,00 ₽

+19%

Врач

81 900,00 ₽

+19%

Медицинская сестра, медицинский брат

47 100,00 ₽

+18%

Главный врач, заведующий отделением

104 900,00 ₽

+17%

Заведующий аптекой

72 500,00 ₽

+14%

Ассистент врача

50 900,00 ₽

+10%

Фармацевт-провизор

59 600,00 ₽

+10%

Ветеринарный врач

60 900,00 ₽

+9%

 

Самая высокая предлагаемая зарплата у главврачей (104900 рублей), медицинских представителей (87600) и у обычных врачей (81900 рублей).

Наибольшее число вакансий в январе-мае 2024 года было открыто для врачей (47% от всех в области медицины), медсестер / медбратьев (20%), для фармацевтов-провизоров (9%), научных специалистов (7%) и медицинских представителей (4%). В мае среди всех медицинских специалистов врачи находятся на первом месте по уровню конкуренции. На одну такую вакансию приходилось 1,1 резюме, причем год к году ситуация практически не изменилась (в мае 2023 года – 1 резюме).  Кроме того, в пятерку специалистов с самой низкой конкуренцией в медицинской области вошли: фармацевт-провизор (1,4 резюме на вакансию), медсестра/медбрат (2), главврач (2,3), ветеринарный врач (2,5).

Кадровые проблемы медицинских организаций

В преддверии Дня медработника служба исследований hh.ru совместно с Ассоциацией частных клиник Санкт-Петербурга провела опрос компаний-работодателей из медицинской сферы. Опрос проводился в период с апреля по июнь 2024 года. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать более одного ответа.

Исследование рынка труда в медицинской сфере показало, что в 2024 году по сравнению с 2023 сразу для 70% опрошенных медицинских компаний поиск работы усложнился, набирать персонал стало сложнее. Ещё треть компаний отметили, что упрощения процесса найма медиков за последний год не произошло. И очень показательно: ни одна опрошенная компания не заявила, что искать медицинские кадры стало проще.

85% работодателей из медсферы отметили, что сложнее всего стало принимать на работу (из-за острейшего кадрового дефицита) средний медперсонал. Ещё 60% компаний добавили, что высший медперсонал также стало сложнее найти и трудоустроить (наглядно на диаграмме 1).

Кадровый дефицит меняет и HR-стратегию компаний. Так, 73% компаний из медсферы признались в ходе опроса, что для них в приоритете с точки зрения найма сейчас специалисты со достаточным опытом в профессии. Ещё 60% работодателей добавляют, что предпочтут специалистов, которые могут стать наставниками и менторами по разным направлениям. Между тем 65% работодателей приняли ситуацию кадрового дефицита и готовы не только брать неопытных молодых специалистов, но и обучать их и воспитывать под себя. Похожую стратегию выбрали 19% компаний: они общаются с выпускниками вузов/ссузов и активно привлекают и рассказывают о своей компании до окончания обучения. Ещё 2% компаний буквально идут в школы и активно занимаются профориентацией школьников.  

Также работодатели поделились мыслями, какие проблемы испытывают медицинские организации в разрезе кадров. Так, 2/3 опрошенных, или 58% компаний, отмечают, что одна из ключевых проблем медицинской сферы на данный момент – нехватка квалифицированных кандидатов. На втором месте по частотности сразу две другие проблемы: быстрое выгорание сотрудников и неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.). Эти две проблемы отметили сразу по 42% компаний.

На третьем месте оказались сразу три наболевшие и глубоко связанные между собой проблемы: снижение интереса к медпрофессии у действующих работников и как следствие переход в другие сферы с меньшей нагрузкой и лучшими условиями, низкая «сохранность» выпускников-медиков в профессии и параллельно с этим старение действующего кадрового состава. Об этих проблемах заявили сразу по 27% или каждая третья опрошенная компания (наглядно на диаграмме 2).

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