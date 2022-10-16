В России за год спрос на работников дорожного хозяйства вырос на 24%
16 октября – День работников дорожного хозяйства. По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, за последний месяц работодатели по всей стране открыли более 14 тысяч вакансий в сфере дорожного строительства и хозяйства. Это на 24% больше, чем осенью 2021 года. На данный момент доля активных вакансий в дорожном хозяйстве страны составляет более 15% от всего объёма предложений о работе в строительной отрасли. Каких работников не хватает российским компаниям и насколько высокие зарплаты они готовы платить – в коротком обзоре hh.ru.
Лидерами по спросу на работников дорожного хозяйства на данный момент являются московские компании (17% вакансий от всего объёма в сфере). Также в топ-10 по востребованности новых сотрудников входят работодатели из Петербурга (8%), компании из Иркутской области (5%), а также Краснодарского и Красноярского края (по 4% в каждом регионе), Свердловской, Московской, Новосибирской, Челябинской области и Башкирии (по 3% в каждом регионе). Среди вышеперечисленных субъектов сильнее всего за год спрос на работников в сфере дорожного хозяйства вырос в Петербурге (+83% год к году), на втором месте по приросту спроса – Краснодарский край (+74%), на третьем – Новосибирская область (+53%).
В целом работодатели из регионов СЗФО за последний месяц разместили почти 1700 вакансий в сфере дорожного хозяйства и строительства. На Северо-Западе высокий рост спроса на новых сотрудников в сфере зафиксирован в Мурманской области (+82% год к году). В Архангельской области работодатели разместили на 67% вакансий в сфере дорожного хозяйства больше, чем осенью 2021 года. Близко по спросу на дорожных рабочих находится Коми (+62% новых вакансий).
Анализ вакансий в сфере дорожного строительства и хозяйства показывает, что прямо сейчас самыми востребованными у работодателей являются две большие категории работников – инженерные специалисты (47% вакансий в сфере) а также представители рабочих специальностей (37%). Среди последних наибольший спрос держится на машинистов спецтехники и экскаваторов – на них приходится треть (32%) вакансий в рабочей сфере. Также высок спрос на разнорабочих, монтажников, наладчиков, грузчиков, механиков, слесарей, сварщиков, электриков, токарей, фрезеровщиков.
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере дорожного строительства и хозяйства, Россия, осень 2022:
- Начальник ПТО (дорожное строительство), от 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69884707, Москва;
- Бетонщик, от 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69098309, Владимир;
- Автокрановщик, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70954022, Санкт-Петербург;
- Машинист Экскаватора, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70876719, Хабаровск;
- Машинист тяжелого автогрейдера, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70799017, Усть-Кут;
- Начальник участка, от 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66887820, Красноярск;
- Руководитель направления по инженерным сетям, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70426128, Санкт-Петербург;
- Электрогазосварщик, до 285 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67007963, Нарьян-Мар;
- Ведущий инженер по качеству, до 234 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71051290, Ульяновск;
- Ведущий Инженер, до 280 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68154070, Санкт-Петербург;
- Производитель работ, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70946425, Чегдомын (Хабаровский край) ;
- Ведущий инженер производственного отдела, от 162 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69614402, Ростов-на-Дону;
- Руководитель проекта, от 100 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70852666, Республика Башкортостан;
- Машинист бурильной и бурильно-крановой машины, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70414301, Архангельск
- Инженер-геодезист, от 190 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70400641, Иркутск.