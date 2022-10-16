В России за год спрос на работников дорожного хозяйства вырос на 24%

16 октября – День работников дорожного хозяйства. По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, за последний месяц работодатели по всей стране открыли более 14 тысяч вакансий в сфере дорожного строительства и хозяйства. Это на 24% больше, чем осенью 2021 года. На данный момент доля активных вакансий в дорожном хозяйстве страны составляет более 15% от всего объёма предложений о работе в строительной отрасли. Каких работников не хватает российским компаниям и насколько высокие зарплаты они готовы платить – в коротком обзоре hh.ru.

Лидерами по спросу на работников дорожного хозяйства на данный момент являются московские компании (17% вакансий от всего объёма в сфере). Также в топ-10 по востребованности новых сотрудников входят работодатели из Петербурга (8%), компании из Иркутской области (5%), а также Краснодарского и Красноярского края (по 4% в каждом регионе), Свердловской, Московской, Новосибирской, Челябинской области и Башкирии (по 3% в каждом регионе). Среди вышеперечисленных субъектов сильнее всего за год спрос на работников в сфере дорожного хозяйства вырос в Петербурге (+83% год к году), на втором месте по приросту спроса – Краснодарский край (+74%), на третьем – Новосибирская область (+53%).

В целом работодатели из регионов СЗФО за последний месяц разместили почти 1700 вакансий в сфере дорожного хозяйства и строительства. На Северо-Западе высокий рост спроса на новых сотрудников в сфере зафиксирован в Мурманской области (+82% год к году). В Архангельской области работодатели разместили на 67% вакансий в сфере дорожного хозяйства больше, чем осенью 2021 года. Близко по спросу на дорожных рабочих находится Коми (+62% новых вакансий).

Анализ вакансий в сфере дорожного строительства и хозяйства показывает, что прямо сейчас самыми востребованными у работодателей являются две большие категории работников – инженерные специалисты (47% вакансий в сфере) а также представители рабочих специальностей (37%). Среди последних наибольший спрос держится на машинистов спецтехники и экскаваторов – на них приходится треть (32%) вакансий в рабочей сфере. Также высок спрос на разнорабочих, монтажников, наладчиков, грузчиков, механиков, слесарей, сварщиков, электриков, токарей, фрезеровщиков.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере дорожного строительства и хозяйства, Россия, осень 2022: