В России за пять лет количество вакансий для медсестер выросло в шесть раз

Сегодня во всем мире отмечают День медицинской сестры. Накануне праздника служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как в России менялся спрос на данных специалистов.

В России за пять лет количество предложений о работе для медицинских сестер увеличилось в шесть раз: так, в апреле 2017 года на hh.ru было открыто 1100 таких вакансий, а в 2021 году – почти 7000. Наиболее существенный рост пришёлся на первый год пандемии: если в апреле 2019 года для медсестер было открыто всего 2200 вакансий, то в апреле 2020 года – уже 5600 вакансий.

В регионах СЗФО также растёт количество вакансий для медсестер с 2017 года. Так, прирост в Санкт-Петербурге за последние 5 лет составляет 21%. В Республике Карелия - 32%, в Новгородской области – 21%, в Мурманской области – 14%, в Республике Коми – 10%, в Ленобласти – 9%, в Архангельской области – 7%, в Псковской области – 6%, в Калининградской области – 2%.

Средние предлагаемые зарплаты в целом по стране за пять лет тоже выросли, но не столь существенно: с 27836 рублей в апреле 2017 года до 39061 рубля в апреле 2021 года.

В регионах СЗФО работодатели также повышали предлагаемую зарплату – в среднем от 2000 до 5000 рублей. Хотя, например, в Мурманской области средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для медсестер за 5 лет выросла более чем на 20 тысяч рублей.

«Только за апрель работодатели в регионах СЗФО разместили почти 1200 вакансий для медицинских сестер и медбратьев. В 90% такие вакансии публикуют компании, работающие в сфере медицины и фармацевтики. Но есть несколько сотен вакансий, размещённых компаниями, предоставляющих услуги населению. Они достаточно часто ищут медсестер в области косметологии и предлагают им зарплату выше средней по рынку –48000 рублей. Нужны медсестры или медбратья с сертификатами массажистов, им предлагают зарплату порядка 50000. Достаточно востребованы медсестры-оптометристы. Им предлагается зарплата от 55000 рублей. Пользуются спросом медсестры, отвечающие за прохождение водителями или другим персоналом предрейсового медицинского осмотра. Обычно таких специалистов ищут транспортные или производственные компании. Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере порядка 35000 рублей. Примечательно, что в вакансиях такого рода преобладает вахтовый метод работы или командировки», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.