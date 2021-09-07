В России зафиксирован почти двукратный рост вакансий от ИТ-стартапов

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии, открытые по всей стране ИТ-стартапами с начала года – количество новых предложений о работе выросло 189% по сравнению с прошлым годом и составляет более 12 тысяч вакансий.

Наиболее высокую активность в поиске и наборе специалистов продемонстрировали работодатели из Москвы (более 6000 вакансий или каждая вторая в стране), на Петербург приходится более 2000 вакансий или 17%, на третьем месте – Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область (по 3% в каждом регионе).

Компании-стартапы из ИТ-сферы на Северо-Западе России в свою очередь разместили более 2100 вакансий, из них большая часть приходится на Петербург (97%), активны также калининградские стартаперы – на них приходится около 3% от всех вакансий в СЗФО. По сравнению с прошлым годом калининградские ИТ-стартапы нарастили число вакансий на 18%. На остальные регионы СЗФО приходится около 1% стартап-вакансий в ИТ.

Как правило, набирают специалистов в ИТ-стартапы компании, работающие в отрасли ИТ-технологий (54% от общего объёма вакансий в изучаемой сфере), оказывающие услуги бизнесу (10%), а также образовательные учреждения (8%). Активен в привлечении в свои ИТ-стартапы финансовый сектор (6%) страны, а также СМИ (5%) и компании отрасли розничной торговли (4%).

Анализ вакансий от ИТ-стартапов показывает, что работодателям не слишком важен опыт кандидатов: стаж более 6 лет требуется лишь в 7% вакансий, опыт от 1 года до 3 лет нужен в 45% случаев, кандидатов без опыта рассмотрят в 10% вакансий.

Интересно, что кроме увеличения числа вакансий почти в 2 раза работодатели повысили и предлагаемую зарплату на 26% и предлагают в среднем около 145 тысяч рублей в месяц. При этом ИТ-стартапы в России предлагают и более высокие вознаграждения: есть более 2400 вакансий с зарплатами от 200 тысяч рублей, ещё в 7% вариантах предлагается зарплата 400 до 500 тысяч и выше.

В свою очередь соискатели за два последних месяца разместили почти 9000 резюме, в которых претендуют на работу в стартапах из ИТ-сферы. Активней других интересовались такой работой москвичи, петербуржцы, новосибирцы, жители Московской, Новосибирской областей, Краснодарского края, Татарстана, Свердловской, Ростовской, Самарской областей. Как правило, соискатели претендуют на руководящие должности в рамках ИТ-стартапов, также им интересна работа web-инженеров, web-мастеров, аналитиков.

Краткий портрет желающих работать в ИТ-стартапе в России:

- в 80% случаев — это мужчины, работу в этой области прямо сейчас ищут почти 1800 женщин-соискательниц;

- средний возраст соискателя – от 26 до 35 лет;

- 87% имеют высшее образование;

- 75% имеют стаж работы более 6 лет;

- в среднем соискатели ждут зарплату около 150 тысяч рублей.