Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской областиК системе теплоснабжения подключено 99% многоквартирных домов Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 14:30

В России зафиксирован почти двукратный рост вакансий от ИТ-стартапов

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии, открытые по всей стране ИТ-стартапами с начала года – количество новых предложений о работе выросло 189% по сравнению с прошлым годом и составляет более 12 тысяч вакансий.

Наиболее высокую активность в поиске и наборе специалистов продемонстрировали работодатели из Москвы (более 6000 вакансий или каждая вторая в стране), на Петербург приходится более 2000 вакансий или 17%, на третьем месте – Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область (по 3% в каждом регионе).

Компании-стартапы из ИТ-сферы на Северо-Западе России в свою очередь разместили более 2100 вакансий, из них большая часть приходится на Петербург (97%), активны также калининградские стартаперы – на них приходится около 3% от всех вакансий в СЗФО. По сравнению с прошлым годом калининградские ИТ-стартапы нарастили число вакансий на 18%.  На остальные регионы СЗФО приходится около 1% стартап-вакансий в ИТ.

Как правило, набирают специалистов в ИТ-стартапы компании, работающие в отрасли ИТ-технологий (54% от общего объёма вакансий в изучаемой сфере), оказывающие услуги бизнесу (10%), а также образовательные учреждения (8%). Активен в привлечении в свои ИТ-стартапы финансовый сектор (6%) страны, а также СМИ (5%) и компании отрасли розничной торговли (4%).

Анализ вакансий от ИТ-стартапов показывает, что работодателям не слишком важен опыт кандидатов: стаж более 6 лет требуется лишь в 7% вакансий, опыт от 1 года до 3 лет нужен в 45% случаев, кандидатов без опыта рассмотрят в 10% вакансий.

Интересно, что кроме увеличения числа вакансий почти в 2 раза работодатели повысили и предлагаемую зарплату на 26% и предлагают в среднем около 145 тысяч рублей в месяц. При этом ИТ-стартапы в России предлагают и более высокие вознаграждения: есть более 2400 вакансий с зарплатами от 200 тысяч рублей, ещё в 7% вариантах предлагается зарплата 400 до 500 тысяч и выше.

В свою очередь соискатели за два последних месяца разместили почти 9000 резюме, в которых претендуют на работу в стартапах из ИТ-сферы. Активней других интересовались такой работой москвичи, петербуржцы, новосибирцы, жители Московской, Новосибирской областей, Краснодарского края, Татарстана, Свердловской, Ростовской, Самарской областей. Как правило, соискатели претендуют на руководящие должности в рамках ИТ-стартапов, также им интересна работа web-инженеров, web-мастеров, аналитиков.

Краткий портрет желающих работать в ИТ-стартапе в России:

- в 80% случаев — это мужчины, работу в этой области прямо сейчас ищут почти 1800 женщин-соискательниц;

-  средний возраст соискателя – от 26 до 35 лет;

- 87% имеют высшее образование;

- 75% имеют стаж работы более 6 лет;

- в среднем соискатели ждут зарплату около 150 тысяч рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика