Мурманская область. Арктика (16+)15.09.22 15:00
В России запретили создавать микродоли в праве общей собственности на жильё
Федеральным законом внесены изменения в статью 30 Жилищного кодекса России, в соответствии с которыми нельзя совершать действия, если по их итогам на долю каждого сособственника жилого помещения останется менее 6 кв. метров его площади. Речь идёт о дроблении доли в праве общей собственности.
Сделки, которые нарушат запрет, ничтожны. Запрет не действует, в частности, если право общей долевой собственности перешло по наследству или в результате приватизации.
Федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 2022 года, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.
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Последние комментарии
Татьяна
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