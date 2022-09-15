В России запретили создавать микродоли в праве общей собственности на жильё

Федеральным законом внесены изменения в статью 30 Жилищного кодекса России, в соответствии с которыми нельзя совершать действия, если по их итогам на долю каждого сособственника жилого помещения останется менее 6 кв. метров его площади. Речь идёт о дроблении доли в праве общей собственности.

Сделки, которые нарушат запрет, ничтожны. Запрет не действует, в частности, если право общей долевой собственности перешло по наследству или в результате приватизации.

Федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 2022 года, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.