В России завершилась перепись населения

14 ноября завершилась Всероссийская переписная кампания. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поблагодарил всех северян, принявших участие в переписи, профильные ведомства, задействованные в её проведении, и переписчиков.

«У нас было много возможностей переписаться: и по телефону, и через «Госуслуги», и в МФЦ, и дождавшись переписчиков, – напомнил глава региона. – После подсчёта всех результатов мы обязательно внимательно оценим полученные данные и при необходимости скорректируем целевые задачи в рамках наших программ и плана «На Севере – Жить».

Андрей Чибис отметил, что среди северян очень востребованным стал сервис онлайн-переписи на госуслугах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на прошлой неделе на расширенном заседании комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения у первого вице-премьера Андрея Белоусова глава Росстата Павел Малков сообщил, что Мурманская область вышла на второе место в стране по доле граждан, прошедших перепись с использованием интернет-портала «Госуслуги».