В российских школах появятся преподаватели-организаторы основ безопасности и защиты Родины

С 1 сентября 2024 года должность будет называться «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины». Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа для новой учебной дисциплины будет разработана совместно с МЧС и Минобороны. На уроках ОБЖ школьники будут осваивать курс начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи и действий при разного рода катастрофах.

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