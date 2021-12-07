В Российское движение школьников вовлечены 17 тысяч юных северян

Создание современных молодёжных пространств, утилизация мусора, остановки с подогревом, профориентация, примеры для подражания – эти и многие другие интересные для молодых северян темы обсудил губернатор Андрей Чибис с заполярными участниками Российского движения школьников (РДШ).

Разговор юных активистов с главой области состоялся в рамках зимнего фестиваля регионального отделения РДШ, прошедшего в мурманском Центре дополнительного образования «Лапландия». На четырёх площадках были представлены основные направления деятельности Движения – военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и гражданская активность. Андрей Чибис познакомился с работой ребят в тематических секциях и даже принял в ней участие – записал видеоприветствие для социальных сетей Мурманского отделения.

Затем под эгидой всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» состоялась беседа губернатора со школьниками-делегатами из различных уголков Мурманской области. Андрей Чибис ответил на множество вопросов, от сугубо личных до общественно значимых.

В частности, ребята озабочены нехваткой мест для обсуждения и реализации собственных идей и проектов. Губернатор отметил, что сегодня в различных муниципалитетах Мурманской области создаются молодёжные пространства под единым брендом «Сопки».

«Я тоже считаю, что в наших городах и посёлках должны быть точки для молодёжи, где можно было бы собраться, и где в шесть часов не закрывают. Такие пространства активно открываются, и мы совершенно точно будем это продолжать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также указал, что подобные «точки притяжения» вполне возможно создавать в рамках проекта «Arctic schools» по инициативе самих школьников. Помимо этого, по словам губернатора, на формирование пространств для досуга и общественной активности направлена программа создания модельных библиотек.

«Сейчас мы проводим эксперимент – областную научную библиотеку настоятельно попросили, чтобы она работала до десяти вечера. И можем сделать так, чтобы в других городах библиотеки тоже работали допоздна», – сообщил школьникам Андрей Чибис.

Доверительный разговор с губернатором продолжался в течение часа. По окончании «Классной встречи» Андрей Чибис присоединился к региональной акции «Гирлянда РДШ» – прикрепил свою открытку к большой гирлянде, которая будет в течение года пополняться посланиями от участников Движения со всех концов области.

«Очень хорошо, что РДШ в Мурманской области развивается. Уже пять лет движение у нас существует, 17 тысяч человек в нём участвуют. Важно вовлекать школьников в полезные активности, которые помогают им, выявляют способных лидеров. Одна из самых ярких акций последнего времени – когда к нам приезжал ресторатор Константин Ивлев, и вместе с РДШ мы запускали новые подходы к школьному питанию. В итоге в значительном количестве школ используются блюда северной кухни, мы стараемся постепенно внедрять современные технологии полезного питания. Поэтому РДШ – очень правильный проект. Любое движение, объединяющее активных, интересующихся молодых ребят, только на пользу нашему обществу, нашей стране, нашей области», – резюмировал свои впечатления от встречи с активной молодёжью губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо внимательно прислушиваться к мнению школьников.

«Мы все боремся за то, чтобы они здесь учились и работали. Чтобы, получив хорошее образование даже за пределами области, возвращались к нам работать. А для этого их нужно слушать – какими должны быть города, общественные пространства, чего не хватает в том или ином городе, какие должны быть школы и университеты. Они диктуют нам, как должно быть. Недавнее анкетирование старшеклассников дало нам ту массу знаний, которые мы сейчас вкладываем в план «На Севере – Жить!». Такое активное общение в разных форматах позволяет нам принимать более разумные и правильные решения, направленные на развитие области», – заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430017/#&gid=1&pid=25