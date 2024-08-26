В Российском научном центре на архипелаге Шпицберген состоялась встреча ведущих полярных организаций России и Китая

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Китайской Арктической и Антарктической администрации и Полярного исследовательского института Китая договорились о начале подготовки совместных научных проектов в Арктике.

Встреча ведущих полярных организаций России и Китая состоялась в Российском научном центре на архипелаге Шпицберген.

Китайские учёные заинтересованы в развитии сотрудничества и проведении совместный научных работ с коллегами из России, подчеркнул заместитель директора Китайской Арктической и Антарктической администрации господин Лин Тайюн.

«У нас есть общие интересы и пути для развития дальнейшего сотрудничества. Мы должны разработать систему, по которой российские и китайские учёные смогут посещать научные станции наших стран. Полярные регионы – это огромный кластер для междисциплинарных исследований и решения общих задач в науке», - сказал господин Лин Тайюн.

Россия накопила обширный и во многом уникальный опыт работы в высоких широтах. По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова, китайские и российские учёные успешно взаимодействуют в Антарктике, и сегодня назрела необходимость расширить это сотрудничество на Северном полюсе.

«Важно не только развивать действующие научные проекты и обмениваться опытом, но и смотреть в будущее – решать масштабные научные задачи, внедрять передовые технологии, готовить молодых специалистов. Каждая из наших стран имеет свои сильные стороны, объединив усилия мы сможем достичь больших успехов», – сказал Александр Макаров.

В ходе встречи учёные обменялись взаимными приглашениями. Китайским коллегам предложили присоединиться к работе Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген и дрейфующим экспедициям «Северный полюс», организованным при поддержке уникального научного судна – ледостойкой платформы «Северный полюс». Российских учёных пригласили в экспедиции на китайском исследовательском ледокольном судне «Сяолонг 2».

«Мы открыты для сотрудничества и будем рады, если вы сможете отправить своих учёных на наш ледокол», - отметил заместитель директора по вопросам полярного развития и международного сотрудничества Полярного исследовательского института Китая господин Чен Лиулин.

Согласно достигнутым договоренностям, первые консультационные совещания между научными организациями о совместных научных проектах в Арктике начнутся уже осенью этого года.

Фото «Светлана ШАЦКОВА, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246592%2Fwall-165713521_5990