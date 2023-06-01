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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 18:00

В руководителях россиян раздражает вспыльчивость и некомпетентность. Не имеет претензий только каждый третий

Только 1 из 3 работающих ничего не раздражает в их непосредственных руководителях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

Самой раздражающей привычкой начальства для россиян является вспыльчивость, особенно выражающаяся агрессией и криком, — её назвали 7% работающих. 4% респондентов раздражает некомпетентность руководства. По 3% россиян негативно относятся к таким привычкам руководителя, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. В руководителях также раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 2%). По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

Только каждого третьего россиянина ничего не раздражает в своём руководителе (31%).

Женщин чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. Прокрастинация и недисциплинированность начальника также больше раздражает женщин. Мужчины же чуть чаще негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.

Время проведения опроса: 16—30 мая 2023 года.

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