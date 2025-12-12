В «Рябиновом крае» проходят творческие занятия для старшего поколения

В Музее народного быта и традиционных ремёсел «Рябиновый край» состоялся мастер-класс для мурманчан старшего поколения. Участники изготовили оригинальные новогодние украшения — вязаные ёлочки из пряжи.

Занятие позволило участникам освоить новые техники рукоделия, раскрыть свой творческий потенциал и создать уникальные элементы декора интерьера.

Как отмечает администрация города Мурманска. кроме различных мастер-классов, в музее для гостей и жителей города проводятся экскурсии.

В экспозиции представлены разнообразные народные ремёсла: ткачество, гончарные изделия, деревянная игрушка, керамические изделия, тканевые изделия, вязание, вышивка, расписные предметы и многое другое из различных регионов России и Республики Беларусь.

Посещение возможно в рабочие дни и в выходные. С расписанием мастер-классов и режимом работы можно ознакомиться в группе музея.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31506&page=1