В рядах #МЧСМурманск пополнение

Ежегодно из высших учебных заведений МЧС России выпускаются специалисты различного профиля. После получения диплома о высшем образовании и звания лейтенанта внутренней службы новоиспечённые специалисты становятся сотрудниками чрезвычайного ведомства во всех федеральных округах Российской Федерации.

Уже сегодня 7 выпускников, пополнив ряды #МЧСМурманск, стали главными героями сбора по организации вхождения в должность, сделав, буквально, первые шаги в Заполярном ведомстве.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4806523#group=group-1&photo=0