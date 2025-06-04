На любой вкус и уровень подготовки: летом в регионе состоится свыше 30 спортивных и физкультурных событийСеверяне могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий в два города региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 13:00

В ряде муниципалитетов Мурманской области завершён ямочный ремонт дорог

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в регионе по поручению губернатора Мурманской области проведено обследование дорог с участием всех собственников, мероприятия прошли как в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций, так и в рамках содержания дорожной сети.

По результатам обследования запланированы ямочные ремонты на федеральных, региональных, а также на дорогах муниципальных образований Мурманской области. О ходе работ на оперативном совещании 2 июня рассказала заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Общий объём запланированных работ по муниципальным образованиям составил 48,5 тысячи кв. метров. Из указанных объёмов уже завершен ямочный ремонт в Кандалакшском округе, Апатитах, Оленегорске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево и ЗАТО город Заозерск. В Мончегорске завершены работы и по гарантийным случаям, и в рамках содержания, при этом на трёх улицах выявлены дефекты, для устранения которых 2 июня был заключён муниципальный контракт. Срок завершения работ – до 20 июня. В общей сложности площадь работ в данных муниципалитетах составила почти 5 тысяч кв. метров.

В остальных муниципальных образованиях работы продолжаются. Близки к завершению в Полярных Зорях, Кировске и ЗАТО г. Североморск. В рамках содержания работы полностью выполнены, осталось завершить по гарантийным обязательствам. Например, в Кировске они будут закончены после паводка. В Печенгском округе полностью выполнен ремонт по гарантийным обязательствам подрядчиков, осталось завершить работы в рамках содержания. В Терском округе продолжается ямочный ремонт в рамках содержания, выполнение составляет 70%. Высокая готовность и в Кольском округе, осталось завершить ямочный ремонт в городском поселении Молочный.

В Мурманске как областном центре – наибольший объём работ. На сегодняшний день они продолжаются как по гарантийным обязательствам, так и в рамках содержания.

На дорогах регионального значения по результатам обследования гарантийных объектов запланировано устранение дефектов в объёме порядка 3,5 тысячи квадратных метров, в настоящее время работы выполнены на 65%. В рамках содержания региональных дорог ямочный ремонт продолжается, на сегодняшний день выполнено почти 30% от запланированного объёма. Он составляет порядка 39 тысяч кв. метров.

По результатам весеннего обследования участков федеральной автодороги Р-21 «Кола» запланированы работы по устранению дефектов в объёме около 60 тысяч кв. метров. На текущий момент данные работы близки к завершению.

Отметим, что ямочный ремонт планируется и выполняется не только по результатам весеннего обследования дорог, но и в течение всего дорожного сезона в рамках содержания.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547833/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:45«Тур де Россия». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно поднимается к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота проводят ремонт системы холодного водоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»