В ряде муниципалитетов Мурманской области завершён ямочный ремонт дорог

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в регионе по поручению губернатора Мурманской области проведено обследование дорог с участием всех собственников, мероприятия прошли как в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций, так и в рамках содержания дорожной сети.

По результатам обследования запланированы ямочные ремонты на федеральных, региональных, а также на дорогах муниципальных образований Мурманской области. О ходе работ на оперативном совещании 2 июня рассказала заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Общий объём запланированных работ по муниципальным образованиям составил 48,5 тысячи кв. метров. Из указанных объёмов уже завершен ямочный ремонт в Кандалакшском округе, Апатитах, Оленегорске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево и ЗАТО город Заозерск. В Мончегорске завершены работы и по гарантийным случаям, и в рамках содержания, при этом на трёх улицах выявлены дефекты, для устранения которых 2 июня был заключён муниципальный контракт. Срок завершения работ – до 20 июня. В общей сложности площадь работ в данных муниципалитетах составила почти 5 тысяч кв. метров.

В остальных муниципальных образованиях работы продолжаются. Близки к завершению в Полярных Зорях, Кировске и ЗАТО г. Североморск. В рамках содержания работы полностью выполнены, осталось завершить по гарантийным обязательствам. Например, в Кировске они будут закончены после паводка. В Печенгском округе полностью выполнен ремонт по гарантийным обязательствам подрядчиков, осталось завершить работы в рамках содержания. В Терском округе продолжается ямочный ремонт в рамках содержания, выполнение составляет 70%. Высокая готовность и в Кольском округе, осталось завершить ямочный ремонт в городском поселении Молочный.

В Мурманске как областном центре – наибольший объём работ. На сегодняшний день они продолжаются как по гарантийным обязательствам, так и в рамках содержания.

На дорогах регионального значения по результатам обследования гарантийных объектов запланировано устранение дефектов в объёме порядка 3,5 тысячи квадратных метров, в настоящее время работы выполнены на 65%. В рамках содержания региональных дорог ямочный ремонт продолжается, на сегодняшний день выполнено почти 30% от запланированного объёма. Он составляет порядка 39 тысяч кв. метров.

По результатам весеннего обследования участков федеральной автодороги Р-21 «Кола» запланированы работы по устранению дефектов в объёме около 60 тысяч кв. метров. На текущий момент данные работы близки к завершению.

Отметим, что ямочный ремонт планируется и выполняется не только по результатам весеннего обследования дорог, но и в течение всего дорожного сезона в рамках содержания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547833/#&gid=1&pid=1