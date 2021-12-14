В ряде муниципалитетов региона введён режим повышенной готовности

О том, как область проходит отопительный сезон, вчера доложил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский на оперативном совещании в правительстве региона.

Из-за экстремально низких температур в Апатитах, Полярных Зорях, Александровске, Североморске, Оленегорске, Печенгском округе, Ловозерском и Кандалакшском районах был введён режим повышенной готовности. Чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение, в указанных муниципалитетах 3748 человек и 2343 единиц техники готовы приступить к аварийно-восстановительным работам при возникновении технологических нарушений.

Так, понижение температуры теплоносителя наблюдалось в Никеле. На котельной из строя вышел водогрейный котел, его работа была восстановлена силами АО «МЭС» в кратчайшие сроки.

Дополнительно, чтобы проконтролировать работу объектов коммунальной инфраструктуры, была сформирована комиссия. В нее вошли представители министерства, ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», ресурсоснабжающих организаций, а также Государственной жилищной инспекции региона.

В результате проведенного мониторинга администрации Печенгского округа поручено усилить контроль за соблюдением температурных параметров на котельных и в жилом фонде. Также представители теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, командиры воинских подразделений проведут разъяснительную работу с жильцами домов о недопустимости слива воды из радиаторов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, комиссия поручила фонду капремонта завершить ремонт кровель МКД в Нижнем Луостари, а теплоснабжающим организациям - обеспечить качественное предоставление коммунальных ресурсов и услуг потребителям. В две смены будут проводиться работы по реконструкции котлов в Печенгском округе. Кроме того, управляющим компаниям поручено восстановить демонтированные радиаторы в подъездах, установить доводчики дверей на входных дверях в подъезды.

Вопрос прохождения регионом отопительного сезона находится на особом контроле министерства.