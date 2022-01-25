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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.22 13:00

В ряде муниципалитетов сохраняется режим повышенной готовности

Вчера на оперативном совещании с главой региона о ходе снегоуборочных работ в муниципалитетах доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманске, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск был введён режим повышенной готовности и организован штаб, который в ежедневном режиме продолжает оказывать содействие муниципальным образованиям и контролировать исполнение работ по уборке.

Необходимо отметить, что в связи с неблагоприятной погодной обстановкой режим повышенной готовности был введен на территории ряда муниципалитетов. На сегодня режим сохраняется в ЗАТО Видяево, Молочном и Кировске.

В связи с непогодой коммунальные службы осуществляли уборку улично-дорожной сети в усиленном режиме. Для очистки дворовых территорий в Мурманске была выделена муниципальная уборочная техника.

При содействии организаций дополнительно к уборке было привлечено 17 единиц техники и более 170 человек для ручной уборки. В режиме субботников проводились снегоуборочные мероприятия на территориях, прилегающих к объектам социальной сферы и административным зданиям.

На особом контроле находится очистка проездов к контейнерным площадкам. Мурманский филиал АО «Ситиматик» сигнализировал о невозможности вывоза скопившего мусора с контейнерных площадок: так, на начало прошлой недели по городу Мурманску было зафиксировано 235 таких случаев. Благодаря слаженной работе с администрациями округов, дорожными службами на 13.00 воскресенья не вывезен мусор с 21 площадки.

В круглосуточном режиме осуществляется уборка территории в Североморске. В снегоуборочных мероприятиях принимают участие 34 единицы техники и 15 дворников. Силами коммунальных служб обеспечено бесперебойное движение транспорта.

К уборке дворов привлечены 38 единиц техники управляющих компаний и 172 единицы персонала. Благодаря усилиям коммунальщиков, расчищено 80 % дворов, организован вывоз снега с указанных придомовых территорий. Ежедневно осуществляется вывоз мусора с контейнерных площадок.

Содействие муниципалитету в уборке оказали МУП «Североморскводоканал» и ООО «СеверАвто». Также с целью контроля и проверки качества снегоуборочных работ организованы рейды органами местного самоуправления и сотрудниками КРГХ. В муниципалитете сохраняется режим повышенной готовности.

В связи с неблагоприятным условиями в ЗАТО Александровск рабочий день коммунальщиков был продлен до 14 рабочих часов. В снегоуборочных мероприятиях задействованы 28 единиц муниципальной техники и 9 единиц техники сторонних организаций. Несмотря на то, что количество осадков превысило месячную норму на 126%, срывы рейсового маршрутного движения не зафиксированы. Коммунальные службы расчистили 85% дворов, вывезли 15 тысяч кубометров снега. Также обеспечен подъезд ко всем контейнерным площадкам. Режим повышенной готовности планируется сохранять до четверга текущей недели.

Всего за прошедшую неделю для уборки улично-дорожной сети привлечено 457 единиц техники и 537 единиц персонала, к уборке придомовых территорий – 296 единиц техники и 2509 работников управляющих компаний. Силами коммунальщиков убрано 4318 дворов, очищено более 14 квадратных километров улично-дорожной сети, 864 лестницы и 1 766 кровель. Объем вывоза снега по сравнению с прошлой неделей увеличился на 82 % и составил более 204 тысячи кубометров.

В системе мониторинга уборки территорий создано 1752 задания, из них выполнено на 100 % – 1701.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, вместе с тем, продолжают поступать обращения на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ, социальные сети. Количество сообщений кратно возросло по сравнению с прошлой неделей.

Вопрос уборки территорий муниципалитетов от снега остается на особом контроле.

 

 

 

 

Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=341889641270033&set=pcb.937062723591099

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