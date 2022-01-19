В ряде муниципалитетов Заполярья снят режим повышенной готовности

В Мурманской области в связи с улучшением погодных условий режим повышенной готовности сняли несколько муниципалитетов: Оленегорск и Кола, посёлки Туманный, Кильдинстрой и Мурмаши. Однако в Мурманске и Молочном режим сохраняется, как и в Мончегорске, Апатитах, Кировске, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО п.Видяево, Печенгском муниципальном округе и Терском районе.

При этом ЗАТО Островной ввёл режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями в муниципалитете.

Напомним, из-за метели, порывистого ветра и сильных снегопадов в муниципалитетах региона был введен режим повышенной готовности, был закрыт проезд транспорта на ряде региональных дорог, а также на участках федеральной трассы Р-21. В Заполярье мобилизовано максимум сил на уборку территорий от снега.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, прогноз погоды на ближайшие дни сменился на более благоприятный. По информации ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в целом по Мурманской области ожидается умеренный ветер, местами в порывах до 14 метров в секунду, а также умеренный снег, ночью в отдельных районах – сильный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435647/#&gid=1&pid=1