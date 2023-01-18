В ряде населённых пунктов региона крещенские купания отменяются

Главное управление МЧС России по Мурманской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обновило список мест, где запретили крещенские купания в нашем регионе.

Из-за оттепели не будет крещенских купаний в Печенгском округе в посёлке Спутник на озере Каккуринъярви. Ранее сообщалось, что в ЗАТО г. Североморск, в Кировске и Гаджиеве купания запрещены из-за плохих гидрологических условий.

В этих местах в связи с состоянием льда (толщина льда на водоёме не соответствует требованиям безопасности) проведение крещенского купания в ночь с 18 на 19 января отменено. Купание без представителей служб спасения и медицинских работников запрещено!

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13302-vnimaniyu-zhiteley-zato-gseveromorsk-kreshenskie-kupaniya-otmenyayutsya/