В ряде образовательных организаций региона продолжается приёмная кампания по программам среднего профессионального образования

Напоминаем, что приём заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования осуществлялся до 15 августа. Приём заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, осуществлялся до 10 августа.

Важно, что при наличии свободных мест в образовательной организации приём документов продлевается до 25 ноября текущего года (до заполнения вакантных мест).

На 15.11.2023 поступило около 11,0 тысяч заявлений от абитуриентов на приём на обучение по программам СПО, в том числе более 8,7 тысячи человек подали заявления на обучение за счет средств областного или федерального бюджета. На обучение уже зачислено более 5,5 тысячи абитуриентов, в том числе более 4,1 тысячи человек на бюджет (99% от плана приёма).

На 15 ноября осталось 43 вакантных бюджетных мест на обучение по программам СПО на базе 9 классов:

- Кандалакшский индустриальный колледж по профессиям 13.01.07 «Электромонтёр по ремонту электросетей», 23.01.11 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов)», 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»;

- Ковдорский политехнический колледж по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»;

- филиал Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота (ЗАТО Александровск) по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»;

- Северный национальный колледж (с. Ловозеро) по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»;

- Печенгский политехнический техникум по профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ»;

- Полярнозоринский энергетический колледж по профессии 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»;

- Северный колледж физической культуры и спорта по специальности 49.02.01 «Физическая культура».

На 15.11.2023 осталось всего одно вакантное бюджетное место на обучение по программам СПО на базе 11 классов в Полярнозоринском энергетическом колледже по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, важно, что регион принимает активное участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет», целями и задачами которого является преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов. Ключевые инициативы проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, а по ряду образовательных программ – сокращение сроков обучения.

В текущем году в Мурманской области создаются:

- образовательно-производственный кластер для горнодобывающей отрасли (АО «Ковдорский ГОК», ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж», ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича»);

- образовательный кластер «Образование на Мурмане» для отрасли Педагогика (13 общеобразовательных организаций, 4 дошкольных образовательных учреждения, ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж», ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта», ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»);

- образовательный кластер «Север и туризм» для отрасли Туризм и сфера услуг (Комитет по туризму Мурманской области, ООО «За Рубеж-Тур», ООО «Лаппи-Тур», ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса», ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж», ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича», ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»).

В текущем году в рамках создания 3 вышеуказанных кластеров в регионе осуществлен приём на обучение 530 студентов на бюджет и 38 студентов на внебюджет.

С подробной информацией о приеме можно ознакомиться здесь.