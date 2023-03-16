В ряде регионов зарегистрированы случаи кори: областной Минздрав напоминает о важности своевременной вакцинации

В связи с тем, что в ряде регионов России зарегистрированы случаи кори, областной Минздрав напоминает о важности своевременной вакцинации.

Вакцинация против кори проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Детям в возрасте 12 месяцев проводится вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита, а в 6 лет проводится ревакцинация.

Вакцинации против кори подлежат:

⁃ ранее не болевшие, не привитые или привитые однократно, или не имеющие сведений о прививках против кори дети и взрослые до 35 лет (включительно) подлежат вакцинации и ревакцинации против кори;

⁃ взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу) не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;

⁃ трудовые мигранты, не привитые против кори, не имеющие сведений о прививках против кори и не болевшие корью ранее;

⁃ по эпидемическим показаниям иммунизации против кори подлежат контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет.

Вакцины против кори распределены во все подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области медицинские организации. Для определения показаний и проведения вакцинации против кори северянам необходимо обратиться в территориальную поликлинику.

С подробными материалами об эпидситуации в России и регионе можно ознакомиться на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: о профилактике кори – по ссылке; об иммунизации против кори на территории Российской Федерации – по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru