В рыбном порту провели противокоронавирусную обработку фасадов, помещений и прилегающей территории

7 мая все проходные рыбного порта оказались поочерёдно закрыты на непродолжительное время. На объектах работали специалисты Невского спасательного центра МЧС России – в ярких оранжевых комбинезонах, защитных очках и респираторах, а также со специальными ранцами-распылителями за спиной. Они проводили противокоронавирусную обработку фасадов, помещений и прилегающей территории.

- Мы получили письма от областного Минтранса и МЧС с предложением о содействии в дезинфекционной обработке помещений, где возможно большое скопление людей. Бойцы Невского спасательного центра входят в группировку МЧС России, прибывшую в Мурманскую область для защиты населения от угрозы распространения инфекции COVID-19, - рассказывает ведущий специалист по делам ГО и ЧС Мурманского морского рыбного порта Владимир Сироткин. – Мы закупили респираторы, очки и необходимое количество дезраствора, предоставили всё это спасателям, а они провели обработку 1-й, 8-й, 19-й и 22-й проходных ММРП, помещений бюро пропусков Северного и Южного грузовых районов, а также проходную на Угольной базе порта.