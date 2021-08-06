В «саду камней» в Апатитах установили скульптуру комара

Об этом сообщил создатель арт-объекта Никита Безматерных.

Новый персонаж «сада камней» стоит на постаменте, прикрывшись зонтиком от дождя. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мастер просит «не обижать» Комара Комаровича.

Никита Безматерных рассказал редакции «СеверПост», что идея комара появилась в межсезонье, когда очень хотелось тепла. «Идея зародилась в это тягучее межсезонье. И очень хотелось тепла. Вот и родилась идея комара в ожидании тепла», - рассказал Никита.

Автор пояснил, что новый арт-объект «сада камней» в Апатитах сделан из стали. Высота комара около 40 сантиметров.

Жители Апатитов тепло приняли новое украшение сада камней. Они хвалят Никиту, а тот надеется, что Комара Комаровича обижать не будут.

Фото: Никита Безматерных. «ВКонтакте».







