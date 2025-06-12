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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.25 10:00

В Сафоново-1 ведётся капитальный ремонт теплотрассы и модернизация котельной

По программе реновации ЗАТО и в рамках ремонтной кампании ОАО «МЭС» в Сафоново-1 ведётся капитальный ремонт порядка 6 км теплотрассы и модернизация котельной.

«К замене теплосетей приступили раньше, чем планировалось - такая мера необходима. Обеспечение бесперебойной подачи теплоэнергии - задача первостепенная. И она требовала скорейшего решения. К подготовительным работам подрядчик приступил ещё до окончания отопительного сезона, прокладывая там, где возможно, новую магистраль параллельно уже износившейся», - сообщил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

На этом этапе замене подлежат 2 км трубопровода, соединяющего Сафоново с котельной, а также ещё 4 км в самом Сафоново-1. В планах теплоснабжающего предприятия заменить и стальные трубы в домах с четырёхтрубной системой теплоснабжения на ул. Панина на пластиковые, чтобы улучшить качество горячей воды. На самой котельной сейчас ведётся средний ремонт одного котла и капитальный ремонт ещё двух.

2-километровая теплотрасса между двумя микрорайонами п.г.т. Сафоново будет полностью отремонтирована к началу июля.

«Новая сеть уже собрана и сварена на 60 процентов. К сожалению, без отключения подачи горячей воды в жилые дома такие работы невозможны. Но улучшение надежности теплоснабжения стоит того». – отметил глава муниципалитета.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18164-masshtabnye-remontnye-raboty-seychas-kipyat-v-safonovo-1/

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