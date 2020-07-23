В Сафоново-1 завершается ремонт дворов

Основную часть работ по благоустройству двух придомовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчик выполнил.

В этом году в Сафоново-1 реконструировали дворы на ул. Капитана Елькина 2, 3 и ул. Капитана Елькина, №№ 5, 6, 7, 8. Объём работ компания «Евросангрупп» выполнила большой.

- В настоящий момент работы практически завершены, осталось навести лоск. Сегодня будут установлены малые архитектурные формы – скамейки и урны. В процессе ремонта было полностью демонтировано асфальтобетонное покрытие, переделана тротуарнопешеходная зона - по пожеланиям жителей она была расширена. Также подрядчик установил бортовой камень, чтобы отделить проезжую часть от тротуара, обновил освещение, - рассказал директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

Запланирована во дворе на ул. Капитана Елькина, №№ 5, 6, 7, 8 и установка детской площадки. По графику объект должны сдать к 6 августа.

В летнюю кампанию продолжили в посёлке и работу по освещению автоподъезда. 10 световых опор было установлено в прошлом году, ещё 10 появились в этом. В итоге удалось увеличить протяжённость освещённого участка дороги.