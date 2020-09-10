В Сафоново готова площадка для возведения храма

Участок земли приведён порядок и полностью готов для проведения дальнейших строительных работ.

- На сегодняшний день удалены дикорастущие кустарники и деревья, дёрн, отсыпано 6 тысяч квадратных метров песчано-гравийной смеси высотой 1 метр . Участок спланирован и утрамбован, - рассказал индивидуальный предприниматель Святослав Мордасов.

Святослав Мордасов ведёт работы на объекте по просьбе Епархии Североморска. Благоустройство территории бывшего стадиона позволит решить сразу несколько вопросов - в посёлке появятся не только часовня и причтовый дом, но и автостоянка для военнослужащих. Площадь земли – 5 тысяч квадратных метров – позволяет это сделать. Строительство на участке начнётся в следующем году.