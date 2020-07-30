В Сафоново построят храм на месте старого стадиона

Вчера на месте строительства будущего храма побывали руководство ЗАТО г.Североморск, представители администрации, Североморской епархии и активные жители гарнизона.

Напомним, ещё в 2016 году на месте предполагаемой застройки установили закладной камень. Участок земли площадью 5 тысяч квадратных метров – территория бывшего стадиона. На сегодняшний день от возведения храма не отказываются, но немного скорректировали планы.

Заброшенную болотистую местность предстоит привести в порядок. Помочь в этом вопросе взялся предприниматель и активный житель Сафоново Святослав Мордасов.

- Считаю, что посёлок должен развиваться, поэтому сразу поддержал предложение епархии принять участие в строительстве религиозного объекта. В конце сентября-начале октября планирую приступить к подготовке территории к строительству. Нужно будет убрать дикорастущие кустарники и дёрн, осушить участок, отсыпать его, - рассказал Святослав Мордасов.

Закладывать фундамент будут уже в следующем году. Конструкцию из деревянного сруба планируют заказать в Вологде. Сегодня на месте участники выездного совещания обсудили строительные и юридические вопросы.

Уже решено, что большой храм в гарнизоне возводить не будут. Здесь появятся часовня и причтовый дом – они займут часть территории старого стадиона, оставшийся участок земли будет оборудован под автостоянку.