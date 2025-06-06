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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 14:30

В Сафоново приступили к работам по модернизации системы теплоснабжения

По инициативе администрации ЗАТО г. Североморск некоторые мероприятия реконструкции сетей теплоснабжения в рамках программы реновации ЗАТО начались раньше запланированного срока. Так, модернизация системы теплоснабжения Сафоново будет реализована одновременно с ремонтами сетей в городе Североморске в 2025 году.

Всего двухлетний план мероприятий включает замену порядка 13 км теплосети. Филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть» уже приступил к ремонту участков главных стволов тепловых сетей и работам на тепломеханическом оборудовании котельной ТЦ-269.

Кроме этого, в 2026 году начнётся крупный ремонт на сетях населённого пункта Североморск-3.

«При поддержке Президента России Владимира Путина масштабная работа по преображению военных гарнизонов продолжается. Благодаря активной работе профильных ведомств при содействии администрации ЗАТО г. Североморск удалось интегрировать отдельные мероприятия по капитальному ремонту сетей в единый план, который позволит оптимизировать процесс проведения ремонтных работ», – подчеркнула заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина.

Работа по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить!» ведётся в регионе на постоянной основе. Напомним, только в 2024 году в Мурманской области было обновлено 8 км электрических сетей, 23,8 км сетей теплоснабжения, 29 км сетей водоснабжения и водоотведения, модернизировано девять котельных.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548044/#&gid=1&pid=3

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