В Сафоново прошёл семейный спортивный праздник смешанного авиационного корпуса Северного флота

В посёлке Сафоново прошёл семейный спортивный праздник «Творчество, спорт, патриотизм - вот семей наш девиз!», в котором приняли участие семьи военнослужащих смешанного авиационного корпуса Северного флота.

На старт вышли пять команд из различных воинских частей и соединений корпуса, которые состязались в пяти конкурсах на силу, ловкость и выносливость.

По итогам состязаний победителей наградил командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Лучшим командам были вручены медали, грамоты, сувениры и сладкие призы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для спортсменов и болельщиков была организована обширная программа. На сцене выступили различные творческие коллективы, в том числе вокальный ансамбль «Талисман» и ансамбль «Крылья севера». Детей развлекали аниматоры в роли популярных героев.

Для участников и гостей праздника были организованы горячий чай, каша, работали сувенирные лавки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511191@egNews