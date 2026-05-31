Мурманская область. Арктика (16+)31.05.26 11:00

В Сафоново стартовал шестой сезон большого общественного проекта «Чистая Арктика»

30 мая волонтёры «Чистой Арктики» и Единого волонтёрского центра привели в порядок два знаковых мемориала: аллею Славы героев-авиаторов Северного флота и памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы убрали территорию после зимы, подготовили клумбы к высадке цветов, подкрасили элементы, провели ремонт ступеней лестниц и ограждений.

В регион приехали волонтёры из Москвы, Московской, Калужской, Липецкой, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Беларусь. Всего в акции приняли участие более 200 человек.

В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Чибис и его супруга, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Важно, что в этом году «Чистая Арктика» стартовала именно в Мурманской области, ведь Мурманск - столица Русской Арктики, как сказал наш Президент. В этом году волонтеры при поддержке регионального правительства продолжат восстанавливать памятники, аллеи, мемориалы, потому что все понимают, какой это находит отклик в сердцах людей, и насколько это значимо - передавать память о нашей истории другим поколениям. От всей души благодарю волонтёров, всех присоединившихся северян за активность и неравнодушие», - отметил Андрей Чибис.

«Мы получаем очень много позитивных отзывов и от волонтёров, которые принимают участие в мероприятиях, и от людей, которые видят нашу работу. Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом, продолжим заботиться о памятниках, очищать морские берега и тундру. Сегодня к нам присоединились ребята из подшефного смешанному авиационному полку Северного флота класса Нахимовского училища, это очень ценно. Заботиться о мемориалах в Сафоново начинала ещё сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова, и в память о ней мы продолжаем эту добрую традицию», - сказала Евгения Чибис.

Руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин подчеркнул, что волонтёрские мероприятия в этом сезоне будут проходить под эгидой Года единства народов России.

«Одними из наиболее важных локаций для наших уборок станут места проживания коренных и малочисленных народов Севера и закрытые территориальные образования. Поэтому первое мероприятие мы проводим именно в Североморске, где живут и служат наши российские военные и их семьи. В плане на лето у нас ещё несколько таких локаций. Так что впереди нас ждет огромная очень интересная работа», - сказал Андрей Нагибин.

Ещё одна серьёзная задача этого года, которую перед собой ставят активисты «Чистой Арктики» при поддержке правительства Мурманской области – ликвидация несанкционированной свалки у границ природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний». Эти территории имели стратегическое значение в годы войны, а сегодня стали одним из самых востребованных туристических направлений.

Также вчера состоялся «Большой Арктический субботник» в природном парке «Териберка». Инициативу поддержал Президентский фонд, активно помогают крупные промышленные предприятия региона.

В планах «Чистой Арктики» на этот год - убрать порядка 80 гектаров территории, это больше, чем за все предыдущие 5 лет работы проекта в области. Ожидается, что к акциям присоединится более 1400 человек.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568642/#&gid=1&pid=48

