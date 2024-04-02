В Салехарде прошёл круглый стол комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики о совершенствовании правового регулирования социально-экономического развития Арктической зоны

В обсуждении приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону, общественные и научные организации.

В центре внимания – развитие арктических территорий в различных сферах от строительства и транспорта до экологии и туристической отрасли. Прозвучало, что в России действует 12 федеральных законов и более 70 нормативных актов, что позволило обеспечить создание и функционирование таких ключевых механизмов как: преференциальный режим Арктической зоны Российской Федерации, территории опережающего развития и «Гектар в Арктике», запущены арктическая ипотека, утверждён перечень опорных агломераций.

Участники круглого стола отметили, что, несмотря на значительные государственные меры поддержки, есть ряд вопросов, требующих дополнительного правого и административного регулирования. Среди них, развитие северного агропрома, совершенствование системы госгарантий для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, а также развитие туриндустрии в северных регионах.

Прозвучало, что в арктических регионах уделяется большое внимание развитию туризма, однако необходимо создание дополнительных объектов туристической инфраструктуры, и с этим также арктические регионы испытывают затруднения.

С докладом о развитии внутреннего туризма в Кольском Заполярье выступил вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора. Он подчеркнул, что в Мурманской области количество туристов растёт большими темпами по сравнению со строительством гостиниц. Арктический туристский продукт всегда дороже, чем турпродукт на более южных территориях, поскольку его себестоимость выше в силу климатических особенностей: высокие затраты на строительство и связанное с такими затратами недостаточное количество средств размещения гостей.

– В настоящее время в туристической отрасли, в том числе в Мурманской области, большой интерес к экотуризму, в том числе спрос на такое направление туристической деятельности и формат отдыха на природе в виде модульных некапитальных средств размещения, как глэмпинг, – отметил Евгений Никора в своём выступлении. – Преимуществом глэмпинга является то, что он возводится оперативнее, чем гостиницы, и требует меньших затрат и материалов. Но у глэмпинга нет юридического статуса, данный сегмент туристической деятельности законодательно неупорядочен, хотя он положительно влияет на развитие экотуризма, а также на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив. Считаю, необходимо привести терминологию в соответствие с законодательством, а именно дополнить соответствующий ГОСТ понятиями «модульный отель» и «глэмпинг» с описанием функциональных особенностей, сезонности и так далее. Это необходимо для формирования условий развития современной туристической инфраструктуры и расширения возможностей для инвестиций в туристической сфере.

Евгений Никора также поддержал предложение коллег ускорить принятие постановления правительства Российской Федерации, которое касается установления вне зависимости от стажа работы процентной надбавки к заработной плате молодым работникам (в возрасте до 35 лет), работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работникам научных организаций и общеобразовательных организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность и проживающим в указанных районах и местностях.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29779/