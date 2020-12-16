В самом крупном соединении ВМФ России произошла смена командиров

В Североморске состоялось вчера прощание с Боевым знаменем капитана 1 ранга Андрея Салошина — командира самого крупного соединения ВМФ России — дивизии ракетных кораблей, в которую входит флагман СФ — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации офицер назначен на высшую воинскую должность — командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Церемония прошла под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. Он поздравил капитана 1 ранга Андрея Салошина с новым этапом военной карьеры, пожелав ему и его сменщику удачи и успехов в службе.

Также офицеров поздравил глава ЗАТО г.Североморск капитан 2 ранга запаса Олег Прасов. Он отметил, что гордится тем, что в городе базируется самое большое соединение ВМФ России, служить в котором — большая честь для североморцев.

Новый командир дивизии ракетных кораблей капитан 1 ранга Игорь Никитин от лейтенанта до капитана 1 ранга проходил службу на различных кораблях соединения. Он был старшим помощником командира тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», командиром эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», а затем — начальником штаба дивизии ракетных кораблей. За долгую и безупречную службу награждён орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги», а также многими государственными и ведомственными медалями, сообщает пресс-служба СФ.