В самые «горячие точки» в Арктике попало Баренцево море

Учёные Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в составе международной группы специалистов проанализировали данные спутниковых и наземных наблюдений за 40 лет и выявили самые «горячие точки» в Арктике, говорится в сообщении ААНИИ. Согласно результатам фундаментального исследования, потепление в Арктике происходит в 2,5-3 раза быстрее, чем в целом на планете. Но исключительный рост температур зафиксирован в районе Баренцева моря.

Как пишет portnews.ru, исследование проводилось учёными ААНИИ совместно с коллегами из Норвежского Метеорологического института, Санкт-Петербургского государственного университета и Полярного геофизического института. Выводам предшествовал масштабный анализ данных с 1981 по 2020 годы с небывалым пространственным охватом. Их получили благодаря наземным наблюдениям и материалам, полученным со спутников в районе Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа. Изучался широкий спектр переменных: от температуры приземного слоя воздуха, температуры и солености поверхности моря до скорости таяния льдов.

В результате исследований, учёные нашли своеобразные «полюса потепления» – места, где за последние десятилетия температура повышается наиболее интенсивно. Самые высокие темпы потепления зафиксированы в северной и восточной частях Баренцева региона. За исследуемый период они оказались вдвое выше, чем считалось ранее, а в последние двадцать лет (с 2001 по 2020 годы) заметно усилились.

Потепление в Арктике происходит преимущественно за счёт холодного периода года. Осенью и зимой температурный рост доходил до 4°C за десятилетие. Летом температура либо была стабильной, либо повышалась умеренными темпами – от 0 до 0,7°C за десятилетие.

Региональные темпы потепления в северной части Баренцева моря учёные называют в исследовании «исключительными». Они в 2-2,5 раза превышают средние значения арктического потепления и в 5-7 раз превышают темпы глобального потепления.

«Полюсами потепления», по мнению ученых, можно считать норвежский остров Карла XII на северо-востоке от архипелага Шпицбергена – там зафиксировано среднегодовое повышение температуры на 2,7°C за десятилетие и на 4°C в осенний период, а также российский остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа – здесь отмечено повышение на 2,2°C за десятилетие и на 3,8°C зимой.

Потепление в Арктике тесно связано с повышением температуры поверхности моря и значительным сокращением площади морского льда, подчеркивают специалисты ААНИИ. В различных районах Баренцева моря это сокращение происходит разными темпами – потери составляют от 7 до 25% за десятилетие. В период с 80-х годов прошлого века до начала XXI столетия среднегодовая площадь ледяного покрова составляла порядка 550 тысяч кв. км, а в последние двадцать лет она сократилась на 40% и сейчас составляет, примерно, 330 тысяч кв. км.