В санаторий – только со справками!

Министерство труда и социального развития Мурманской области информирует граждан, что в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 20.05.2020 № 02/9876-2020­23 «О направлении рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», приём отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее чем за 2 суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение, и информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

На территории Мурманской области тесты на COVID-19 выполняет компания «Helix». Офисы компании находятся: г. Мурманск, Самойловой, 5; ЗАТО г. Североморск, ул. Душенова, 20; г. Кировск, ул. Хибиногорская, 21.

Запись на сдачу анализа на COVID-19 ведётся только онлайн. Все подробности можно узнать по телефонам: 8 8152 65-51-20 и 8 800 700-03-03.

Также напоминают, что отдыхающий также должен иметь санаторно­курортную путевку, удостоверяющий личность документ и санаторно-курортную карту, которая действительна в течение двух месяцев со дня её выдачи.