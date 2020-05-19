В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении

Министерство труда и социального развития Мурманской области информирует, что в соответствии с письмом Роспотребнадзора «О направлении рекомендаций по соблюдению режима в санаторно-курортных учреждениях», приём отдыхающих там производится при наличии справки об эпидокружении (в том числе в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Этот медицинский документ нужен, чтобы подтвердить, что в ближайшем кругу общения человека не было опасных контактов за последние три недели.

Кроме справки отдыхающий должен иметь санаторно-курортную путёвку, документ, удостоверяющий личность и санаторно-курортную карту, которая действительна в течение двух месяцев со дня её выдачи.