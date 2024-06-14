В санкционный список Великобритания внесла компании «НОВАТЭК-Мурманск» и «Русатом Арктик»

Великобритания 13 июня текущего года расширила список санкций в отношении российских лиц и компаний. В частности, в перечень попали АО «Русатом Арктик» (компания «Росатома» для развития грузовой базы на Северном морском пути) и ООО «НОВАТЭК-Мурманск» (оперирует Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений проекта «Арктик СПГ 2»). Это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Как пишет portnews.ru, санкции также введены в отношении ООО «Мурманск СПГ» (входит в «НОВАТЭК», реализует проект по строительству СПГ-завода в Мурманской области), ООО «РусХимАльянс» (совместное предприятие ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» на паритетной основе) и судоходной компании «Эко Шиппинг». В список включено и ОАО «ВНИИР-Прогресс», занимающееся в том числе разработкой и производством судовых низковольтных электрораспределительных щитов и автоматики.

Ограничения коснулись и Национального клирингового центра, Московской биржи, Национального расчётного депозитария, «Ингосстраха». Кроме того, меры введены в отношении компаний из ряда третьих стран: Китая, Израиля, Сингапура, ОАЭ, Турции и Киргизии.

Всего в перечне появилось более 40 новых позиций.

А днём ранее, 12 июня 2024 года, свои санкции в отношении российских физических и юридических лиц ввели США. Они, в частности, затронули финансовую систему России, энергетический, металлургический и горнодобывающий сектора. В санкционном перечне оказались проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) — «Обский СПГ», «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/480862/?sphrase_id=6394902#&gid=1&pid=28