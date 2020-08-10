Мурманская область. Арктика (16+)10.08.20 11:30
В Санкт-Петербург вылететь будет легче
В рамках летнего расписания полётов увеличивается количество регулярных рейсов из Мурманска в Санкт-Петербург.
С 17 августа авиакомпания «Smartavia» вводит дополнительные рейсы 5N-510/509 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время вылета и прилёта зависит от дня недели.
С введением дополнительной частоты «Smartavia» будет совершать в аэропорт Пулково 12 рейсов в неделю. Полёты осуществляются на комфортабельных воздушных судах семейства «Boeing – 737», рассчитанных на перевозку пассажиров в салоне экономического класса.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
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Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
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Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
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