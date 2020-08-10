В Санкт-Петербург вылететь будет легче

В рамках летнего расписания полётов увеличивается количество регулярных рейсов из Мурманска в Санкт-Петербург.

С 17 августа авиакомпания «Smartavia» вводит дополнительные рейсы 5N-510/509 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время вылета и прилёта зависит от дня недели.

С введением дополнительной частоты «Smartavia» будет совершать в аэропорт Пулково 12 рейсов в неделю. Полёты осуществляются на комфортабельных воздушных судах семейства «Boeing – 737», рассчитанных на перевозку пассажиров в салоне экономического класса.