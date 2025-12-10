В Санкт-Петербурге прошёл юбилейный XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н. Чилингарова

Заместители председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора и Геннадий Степахно приняли участие в мероприятиях форума, который собрал свыше 2000 российских и зарубежных экспертов.

В двухдневной программе – 40 сессий по 8 трекам. Форум открылся 9 декабря пленарным заседанием «Арктика – 2050: будущее начинается сегодня». Его центральная тема – реализация комплексных мастер-планов развития опорных территорий, которые утвердило правительство РФ 27 октября этого года. Масштабные преобразования Арктики включают строительство нового жилья и соцобъектов, современную коммунальную, транспортную и спортивную инфраструктуру, благоустройство и даже курортные зоны. Как отмечали спикеры, главный вызов сегодня – не только построить в Арктике инфраструктуру для жизни, но и привлечь людей для работы и жизни в суровых условиях Севера.

С программным докладом на заседании выступил губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис. Глава региона привёл данные, подтверждающие исключительную роль Арктики для страны, а также обозначил системные проблемы, сдерживающие развитие, среди которых беспрецедентное санкционное давление и сокращение населения Российской Арктики. В качестве ответа на эти вызовы Андрей Чибис представил президентский проект «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», который объединит пять ключевых направлений: обеспечение безопасности, развитие минерально-сырьевых центров, создание транспортного коридора мирового уровня, науку и инновации комфортной среды для жизни и экологии.

Евгений Никора, комментируя итоги первого дня форума, отметил, что Мурманская область остаётся лидером изменений к лучшему в Арктической зоне России:

– Многие регионы на нас ровняются. Поддержка Президента и правительства России субъектов и муниципалитетов арктической зоны остаётся беспрецедентной. Из последних ключевых решений – распоряжение правительства РФ о реализации долгосрочных планов развития опорных пунктов в Арктике. Считаю важным, чтобы, несмотря на непростое время, были найдены необходимые финансовые источники для реализации этих планов. В Мурманской области есть три агломерации и это ещё один хороший инструмент развития территорий и региона, если его обеспечить необходимой финансовой подпиткой.

Евгений Никора также принял участие в стратегических сессиях форума о сохранение уникальных экосистем Арктики, опыте сотрудничества крупнейших промышленных предприятий с органами власти в этой сфере, а также о привлечении инвестиций в арктические проекты. Парламентарий кратко проинформировал участников сессии об опыте поддержки инвесторов в Мурманской области и тех инструментах, которые успешно применяет команда губернатора Андрея Чибиса для развития бизнеса. Также депутат обозначил текущие вызовы, связанные с проблемами импортозамещения при реализации крупных инвестпроектов, повышением налоговых и арендных ставок, роста НДС.

Во второй день форума, 10 декабря, на стратегической сессии о мерах поддержки северного рыболовства, стимулировании переработки и производства на прибрежных судах, развитии аквакультуры в арктических регионах и проблемах обновления рыбопромыслового флота выступил Геннадий Степахно. Он подробно остановился на вопросах состояния и перспективах промысла водных биологических ресурсов, а также мерах государственной поддержки добычи и переработки морских млекопитающих Северо-Западной Арктики. Речь шла о возрождении промысла гренландского тюленя, который традиционно существовал в Мурманской и Архангельской областях. В 2009 году был введён мораторий на промысел в Белом море тюленей в возрасте до одного года, что серьёзно подорвало промышленный промысел. По мнению депутата, российская квота в размере 46 тысяч особей ежегодно позволяет обеспечить и полномасштабный промысел, и регулирование численности гренландского тюленя, которая оценивается в 1,5 миллиона голов. Геннадий Степахно уверен, чтобы возродить промысел тюленя необходимо разработать и принять комплекс мер поддержки промысловых организаций со стороны государства и региональных органов исполнительной власти.

В рамках форума также прошли торжественные мероприятия, посвящённые сохранению наследия Артура Николаевича Чилингарова, 15-летию работы форума и развитию Арктической зоны Российской Федерации. Форум поддержали и приняли участие представители обеих палат Федерального Собрания РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Минвостокразвития России, профильных министерств и ведомств. Организатором традиционно выступила МОО «Ассоциация полярников».

Фото (пресс-служба МОО «Ассоциация полярников»): https://duma-murman.ru/upload/iblock/be2/dhxa2fpg4p1ybr8dscw5i4grblpvbb3p.jpg