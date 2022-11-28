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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.22 13:00

В Санкт-Петербурге прошла конференция «Повышение финансовой грамотности в Северо-Западном федеральном округе: тренды, задачи, перспективы»

Её организаторами стали Министерство финансов РФ, Банк России, Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) и Ассоциация развития финансовой грамотности. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти регионов Северо-Запада, территориальных подразделений Банка России в СЗФО и различных общественных организаций.

Основная тема конференции – приоритетные направления финансового просвещения жителей Северо-Запада разных возрастов, в том числе по киберграмотности и борьбе с финансовыми мошенниками. Знания в этих областях позволяют сформировать безопасное финансовое поведение населения.

«При обучении детей и молодёжи необходимо активно сочетать теорию с практикой. Это позволяет быстрее усваивать материал, а знания чаще превращаются в навыки. Но и несмотря на относительно высокий уровень цифровой грамотности, молодёжь – явная группа риска с точки зрения финансового и кибермошенничества, как активный пользователь информационных ресурсов. Поэтому нам надо искать новые каналы и форматы коммуникации», – отметил замглавы Минфина России Михаил Котюков.

Так, в качестве примера Михаил Котюков привёл Калининградскую область, где создан просветительский проект онлайн-лекций в социальных сетях по самым актуальным вопросам финграмотности, а также проект Мурманской области – комедийный сериал «ЭконоМы» из 12 эпизодов, каждый из которых посвящён разным финансовым аспектам.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, собственные региональные программы повышения финансовой грамотности работают в 85 российских субъектах, в том числе и в СЗФО. Минфин России и Банк России совместно координируют эту работу в рамках федеральной Стратегии по повышению финансовой грамотности на 2017-2023 годы.

«С 2021 года программы повышения финансовой грамотности действуют в каждом регионе России. С самыми интересными инициативами мы знакомимся на окружных конференциях, которые проводим вместе с Минфином России. Необычные и яркие проекты есть и на Северо-Западе. Например, в Карелии разработали урок для детей «Музей в чемодане», а в Новгородской области играют в «Финансовый волейбол». Подобные практики можно заимствовать и тиражировать по всей стране», – добавил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

 

 

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

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