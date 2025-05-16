В Санкт-Петербурге состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов

В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Герман Иванов и Александр Клементьев.

Парламентарии обсудили вопрос о внесении изменений в правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

С информацией по этому вопросу выступил Александр Клементьев. Сейчас компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно северным пенсионерам производится в размере, не превышающем стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда.

- В то же время большинство поездов, которые курсируют на постоянной основе от Мурманска в другие регионы, являются скорыми. Похожая ситуация наблюдается и с поездами, следующими из других северных регионов, - отметил депутат. - В законодательные органы Северо-Запада России, в частности в Мурманскую областную Думу, поступают обращения граждан, которые просят снять ограничение и дополнить соответствующий подпункт Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда также и плацкартными вагонами скорого поезда.

Комитет поддержал это предложение и рекомендовал Конференции ПАСЗР направить соответствующее обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.

Депутат Герман Иванов выступил на заседании комитета с информацией о работе площадки «Стандарты отношений коренных малочисленных народов Севера и бизнеса: достижения и новые возможности», прошедшей в рамках Международного арктического форума в Мурманске в этом году.

Также была рассмотрена инициатива парламентариев Архангельской области о внесении изменений в перечень мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ и в перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости.

Законодатели Вологодской области предложили расширить перечень объектов социальной инфраструктуры, проектная документация на строительство, реконструкцию которых не является объектом государственной экологической экспертизы. Обе инициативы были поддержаны. Парламентарии рекомендовали Конференции ПАСЗР направить соответствующие обращения председателю правительства РФ.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32548/