В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета Молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Вёл заседание председатель совета, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин. В мероприятии принял участие глава профильного комитета областной Думы Герман Иванов.

Молодые парламентарии обсудили концепции проектов федеральных законов о внесении изменений в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в законы «Об образовании» и «О банках и банковской деятельности».

Так, Трудовой кодекс предлагается дополнить статьей о регулировании труда несовершеннолетних дистанционных работников, а также установить предельную продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте до четырнадцати лет в организациях кинематографии, театрах, цирках и иных творческих организациях: для работников в возрасте до 7 лет – до 2 часов, от 7 до 10 лет – до 3 часов, от 10 до 14 лет – до 4 часов.

Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предполагает установление ответственности за публичное ношение не являющихся государственными наградами медалей, орденов, нагрудных знаков, знаков отличия и иных наградных символов, идентичных или сходных до степени смешения с государственными наградами Российской Федерации, РСФСР, СССР либо с государственными наградами иностранных государств.

В законе «О банках и банковской деятельности» предлагается закрепить обязанность кредитных организаций бесплатно открывать и вести банковские счета некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а в закон «Об образовании» - внести положение о наделении субъектов полномочиями по установлению порядка создания, организации и обеспечения функционирования кадетских классов.

Молодые парламентарии рассмотрели инициативу Молодёжного парламента Ленинградской области об отдельном тарифе на электроэнергию для граждан, проживающих в многоквартирных домах, не подключенных к центральной системе горячего водоснабжения, а также обсудили информацию об опыте работы Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов над эффективными мерами безопасности при эксплуатации электросамокатов в современной городской среде.

Председатель Совета Павел Хлопонин выступил с информацией о реализации молодёжной политики на территории Мурманской области. Он отметил, что в регионе создана молодёжная инфраструктура: более 30 молодёжных пространств «СОПКИ» в 15 муниципалитетах, 9 муниципальных учреждений молодежной политики, 19 тематических площадок «Движения Первых», работают центры современного искусства и волонтерские центры. В Мурманской области действует более 30 мер поддержки для молодежи. В том числе, это именные и специальные стипендии губернатора, программа «Работа рядом», выплаты и субсидии для молодых специалистов, субсидии молодым семьям в рамках программы «Свой дом в Арктике», гранты «Губернаторский старт» для поддержки молодых предпринимателей, проекты «Арктический маяк» и «Амбассадоры Мурманской области» - по привлечению в Заполярье новых кадров.

- Реализация молодёжной политики в Мурманской области - это стратегическая задача, направленная на создание условий для полноценной социализации, профессионального роста и самореализации молодого поколения. Эти приоритеты закреплены в национальных документах и региональном стратегическом плане «На Севере - жить!», - подчеркнул Павел Хлопонин.

Завершилось заседание рассмотрением вопроса о вступлении в должность очередного председателя Совета Молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В соответствии с положением о Совете Молодёжных парламентов эту должность должен занимать представитель региона, который в настоящее время председательствует в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Сейчас это Ненецкий автономный округ. Таким образом, новым председателем Совета Молодёжных парламентов стал Председатель Общественной молодёжной палаты при Собрании депутатов НАО Александр Соловьёв.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33283/

-

-

