В Санкт-Петербурге состоялся забор частицы Вечного огня, которая станет символом памяти в рамках автопробега «Северный конвой»

В Санкт-Петербурге 18 июня стартовала юбилейная 10-я агитационно-патриотическая акция Военно-морского флота «Огонь памяти».

Торжественный митинг и ритуал забора частицы Вечного огня был проведён на Пискаревском мемориальном кладбище города на Неве. Мероприятие состоялось под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмирала Владислава Павлова.

В рамках акции с братской могилы на Пискаревском кладбище была взята частица Вечного огня, которая будет доставлена участниками автопробега в главную базу Северного флота город Североморск.

Участниками акции стали ветераны Великой Отечественной войны, курсанты военно-морских учебных заведений, участники специальной военной операции, представители движений «ЮНАРМИЯ», «Движение Первых», «Пост №1», воспитанники центра патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец», а также молодёжные и детско-юношеские патриотические организации Санкт-Петербурга.

В ходе церемонии на территории мемориала состоялся забор частицы Вечного огня, которая станет символом памяти в рамках автопробега «Северный конвой». Маршрут патриотической экспедиции протяженностью более тысячи километров пройдёт по территории Ленинградской и Мурманской областей, а также Республики Карелия. Участники автопробега посетят более 10 мест боевой славы, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями городов и населённых пунктов. В составе колонны 13 автомобилей и более 30 участников.

После торжественного прохождения роты почётного караула заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов дал старт автопробегу с частицей огня.

Автопробег под руководством основателя общественного движения «Огонь памяти» полковника Сергея Игнатьева пройдёт под лозунгом «Северный конвой».

22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа 20 минут венок с частицей огня будет возложен на воду в месте героической гибели 10 августа 1941 года сторожевого корабля «Туман».

Фото: https://mil.ru/news/c1f36a46-a081-4f00-871c-8353d41da1ac