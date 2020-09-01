В Санкт-Петербурге спустили на воду головной траулер-процессор «Капитан Соколов», портом приписки которого станет Мурманск

На Северной верфи в Санкт-Петербурге вчера спустили на воду головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701. Судно названо в честь Владимира Витальевича Соколова (1954-2015), прошедшего трудовой путь от матроса до руководителя Мурманского морского рыбного порта и первого заместителя руководителя Росрыболовства.

Морозильный траулер-процессор предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике. Он станет одним из самых современных рыболовецких судов не только в России, но и в мире.

В церемонии спуска на воду принял участие заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

«В непростых условиях пандемии и мирового экономического кризиса, в России идет масштабное обновление рыболовецкого флота. Мы видим, что это происходит благодаря созданию нового механизма развития отрасли – программе инвестиционных квот, по ней строится и это судно, родным портом которого станет наш Мурманск», – подчеркнул в приветственном слове вице-губернатор.

«Капитан Соколов» – инновационный траулер-процессор, предназначен для лова рыбы донными и пелагическими тралами, её полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная современная мощная рыбоперерабатывающая фабрика, установленная на траулере, позволит производить замороженное в море филе, консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

Особенность траулера – повышенная энергоэффективность. Проект предусматривает перераспределение тепла, выделяемого при работе главного двигателя, на обогрев помещений, в том числе кают. Электроэнергия, выделяемая траловыми лебедками, будет использоваться для нужд судна, что позволит экономить топливо.

После спуска на воду на траулере продолжатся достроечные работы: сдача помещений на конструкцию, металлизация и окраска внутренних помещений, изоляция, монтаж оборудования. Следующими важными этапами после завершения работ по строительству судна будут швартовые, ходовые и промысловые испытания.

Закладка судна состоялась в конце 2018 года. Передать его заказчику планируется осенью 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря строительству таких судов будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечивающие глубокую переработку рыбы. Реализация подобных проектов привлекает инвестиции в экономику России и Мурманской области, практически заново формирует систему строительства в стране современного отечественного рыбопромыслового флота.

Холдинг Норебо, по заказу которого ООО «Северная верфь», строит серию из десяти морозильных траулеров-процессоров проекта 170701, является одним из активных участников реализации инвестиционных проектов.