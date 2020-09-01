Мурманчанам обещают устроить тёплую пятницу в домахВ Минпросвещения РФ не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.20 08:00

В Санкт-Петербурге спустили на воду головной траулер-процессор «Капитан Соколов», портом приписки которого станет Мурманск

На Северной верфи в Санкт-Петербурге вчера спустили на воду головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701. Судно названо в честь Владимира Витальевича Соколова (1954-2015), прошедшего трудовой путь от матроса до руководителя Мурманского морского рыбного порта и первого заместителя руководителя Росрыболовства.

Морозильный траулер-процессор предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике. Он станет одним из самых современных рыболовецких судов не только в России, но и в мире.

В церемонии спуска на воду принял участие заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

«В непростых условиях пандемии и мирового экономического кризиса, в России идет масштабное обновление рыболовецкого флота. Мы видим, что это происходит благодаря созданию нового механизма развития отрасли – программе инвестиционных квот, по ней строится и это судно, родным портом которого станет наш Мурманск», – подчеркнул в приветственном слове вице-губернатор.

«Капитан Соколов» – инновационный траулер-процессор, предназначен для лова рыбы донными и пелагическими тралами, её полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная современная мощная рыбоперерабатывающая фабрика, установленная на траулере, позволит производить замороженное в море филе, консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

Особенность траулера – повышенная энергоэффективность. Проект предусматривает перераспределение тепла, выделяемого при работе главного двигателя, на обогрев помещений, в том числе кают. Электроэнергия, выделяемая траловыми лебедками, будет использоваться для нужд судна, что позволит экономить топливо.

После спуска на воду на траулере продолжатся достроечные работы: сдача помещений на конструкцию, металлизация и окраска внутренних помещений, изоляция, монтаж оборудования. Следующими важными этапами после завершения работ по строительству судна будут швартовые, ходовые и промысловые испытания.

Закладка судна состоялась в конце 2018 года. Передать его заказчику планируется осенью 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря строительству таких судов будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечивающие глубокую переработку рыбы. Реализация подобных проектов привлекает инвестиции в экономику России и Мурманской области, практически заново формирует систему строительства в стране современного отечественного рыбопромыслового флота.

Холдинг Норебо, по заказу которого ООО «Северная верфь», строит серию из десяти морозильных траулеров-процессоров проекта 170701, является одним из активных участников реализации инвестиционных проектов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
30.08.20 10:36
Ой, а чем заменим уголь?
Комментарий к новости:Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
Комментарий к новости:ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире10:20«Запасной игрок». Художественный сериал, 2 серия (6+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 сентября в России упростят процедуру банкротства-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 92 копейки, доллар снизился на 83 копейки-PRO Энергетику (18+)Африканда готова к отопительному сезону-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 669 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика